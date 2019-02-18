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Türkgülü ve Saldık ailelerinin mutlu günü

Seda ile bir ömür mutluluğa ‘evet’ dediler.

18 Şubat 2019 Pazartesi 10:21
Türkgülü ve Saldık ailelerinin mutlu günü

Seda ile bir ömür mutluluğa ‘evet’ dediler.


İHA Akçakoca Muhabiri Tuncay Türkgülü’nün oğlu Ahmet Tuna, Seda ile dünya evine girdiler. Hafta sonu Site Düğün Salonunda gerçekleştirilen düğün törenine AK Parti Düzce milletvekili Ayşe Keşir, Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, MHP Düzce Belediye Başkan adayı Okan Yanmaz, CHP Belediye Başkan adayı Fikret Albayrak, eski Başkanlardan Erol Solak, Saldık ve Türkgülü ailesi ile sevenleri katıldı.


Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici tarafından kıyılan nikahta genç çift bir ömür mutluluğa ‘evet’ dediler. Dansla başlayan düğün gece boyunca oyunlarla devam etti.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 10:21
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