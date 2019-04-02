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"Türkevi Manhattan manzarasına ilave değer katacak"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:- "Türkevi, geleneksel Türk mimarisinden esinlenen çizgileriyle Manhattan manzarasına da ilave değer katacak ve New York’ta görülmesi gereken anıtsal mimari yapılar arasına girecektir"- "New York Türkevi binası Bakanlığımızın tarihi boyunca yurt dışında gerçekleştirdiği en büyük inşaat projesidir. Bu bina aziz milletimizin ve güçlü devletimizin gurur abidesi olarak New York şehrinin kalbinde yükselmektedir"- "BM Genel Merkezinin tam karşısında yükselen bu bina ülkemizin uluslararası arenada daima savunduğu değerler sisteminin de bir simgesi olacaktır"

02 Nisan 2019 Salı 22:11
"Türkevi Manhattan manzarasına ilave değer katacak"

NEW YORK (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta yapımı devam eden Türkevi binası için "Geleneksel Türk mimarisinden esinlenen çizgileriyle Manhattan manzarasına da ilave değer katacak ve New York’ta görülmesi gereken anıtsal mimari yapılar arasına girecektir." dedi.

Çavuşoğlu, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) binası karşısında yapımı devam eden Türkevi binasının inşaatında son beton kovasının binanın son katı olan 35. kata çıkarılması vesilesiyle düzenlenen törene katıldı.

Bakan Çavuşoğlu'nu binanın girişinde, yüklenici firma AECOM Tishman İçtaş ortaklığı (ATIC) adına AECOM Tishman Başkanı Jay Badame ve diğer firma yetkilileri karşıladı.

İnşaatın ilerleme durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Çavuşoğlu, binanın 5. katında aralarında Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş, BM Daimi Temsilcilik ve başkonsolosluk çalışanları, firma yetkilileri ve basın mensuplarının bulunduğu topluluğa hitap etti.

Çavuşoğlu, "New York Türkevi binası Bakanlığımızın tarihi boyunca yurt dışında gerçekleştirdiği en büyük inşaat projesidir. Bu bina aziz milletimizin ve güçlü devletimizin gurur abidesi olarak New York şehrinin kalbinde yükselmektedir. Bu proje, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü iradeleri ve himayeleri ile Türk ve Amerikan mimar ve mühendislerden nitelikli bir ekibin ortak çalışmasının ürünüdür. New York Türkevi uluslararası siyasetin şekillendiği ve küresel yolların kesiştiği bu şehre zenginlik katacaktır." ifadelerini kullandı.

New York'un çekim merkezi haline gelecek bu binanın kentin simge binalarından biri olacağını vurgulayan Çavuşoğlu, "Türkevi, geleneksel Türk mimarisinden esinlenen çizgileriyle Manhattan manzarasına da ilave değer katacak ve New York’ta görülmesi gereken anıtsal mimari yapılar arasına girecektir. New Yorklular, BM toplantılarına katılan heyetlerin yüksel düzeyli devlet yetkilileri ve dünyanın dört bir yanından New York’a gelen bu özgün eserin ardındaki hikayeyi öğrenmek isteyeceklerdir." diye konuştu.

Yeni Türkevi binasının, Türkiye'nin girişimci ve insani dış politikanın bir tezahürü olacağını dile getiren Çavuşoğlu, "BM Genel Merkezinin tam karşısında yükselen bu bina ülkemizin uluslararası arenada daima savunduğu değerler sisteminin de bir simgesi olacaktır." dedi.

Binanın kaba inşaatının tamamlanmasının, Türkevi binasının inşasında çok önemli bir merhaleyi temsil ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliği olmasaydı, bu projeyi gerçekleştirmek mümkün olmayacaktı." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından Çavuşoğlu, tören alanındaki ustabaşıları tebrik etti. Törende baklava ikramı yapıldı.


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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 22:11
  1. Bakan Çavuşoğlu
  2. Manhattan
  3. New York

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