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Türkerler VEPSAŞ e-Devlet’te hizmete başladı

Türkerler VEPSAŞ dijital dönüşüm projelerine bir yenisini daha ekleyerek e-Devlet platformu üzerinden hizmet vermeye başladı.

19 Mart 2019 Salı 10:13
Türkerler VEPSAŞ e-Devlet’te hizmete başladı

Türkerler VEPSAŞ dijital dönüşüm projelerine bir yenisini daha ekleyerek e-Devlet platformu üzerinden hizmet vermeye başladı. Tüketiciler artık bireysel abonelik başvurusu ile borç ve ödeme bilgileri sorgulama işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecek.


Konuya ilişkin açıklama yapan Türkerler VEPSAŞ Şirket Müdürü Murat Taş; “Bilgi Teknolojileri Sistemimizi hızlıca güncelleyerek dijital dönüşüm projesine entegre olduk. Bu çalışmayla birlikte tüketicilerimize daha hızlı ve güvenilir bir şekilde hizmet vermiş olacağız. Elektrik aboneliği yapmak isteyen vatandaşlarımız e-Devlet hesaplarına giriş yaptıktan sonra “Türkerler Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş. Bireysel Abonelik Başvurusu” bölümünden işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilirler. Abonelik işlemlerinin yanı sıra,borç ve ödeme bilgilerini sorgulama işlemleri de yine e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Detaylı bilgi almak isteyen tüketicilerimiz, 0 850 211 24 24 numaralı çağrı merkezimizden ya da 0 538 651 55 55 numaralı Whatsapp Destek Hattımızdan Şirketimize ulaşabilirler” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:13
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