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Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi için imzalar atıldı

’Bay Sinema’ lakabıyla Türk Sineması’na yön veren isimlerin başında gelen Türker İnanoğlu’nun adını taşıyacak iletişim fakültesi binasının Karabük Üniversitesi Safranbolu yerleşkesinde yapımına başlanabilmesi için imzalar atıldı.

13 Mart 2019 Çarşamba 18:21
Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi için imzalar atıldı

’Bay Sinema’ lakabıyla Türk Sineması’na yön veren isimlerin başında gelen Türker İnanoğlu’nun adını taşıyacak iletişim fakültesi binasının Karabük Üniversitesi Safranbolu yerleşkesinde yapımına başlanabilmesi için imzalar atıldı.


Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi binasının yapım çalışmalarınıniçin ünlü yapımcı Türker İnanoğlu ile Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu’da bir araya gelerek protokol imzaladı. 5 bin 300 metrekare kapalı alana sahip Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi binası Karabük Üniversitesine devredilen Safranbolu eski Kaymakamlık binasının bulunduğu yere inşa edilecek.


Türker İnanoğlu ile Rektör Prof. Dr. Refik Polat’ın protokolü imzalamasının ardından İletişim Fakültesi binasının inşaatına gerekli prosedürler tamamlanıp yer teslimi yapıldıktan sonra başlanacak ve bina 2 yıl içerisinde tamamlanarak törenle hizmete açılacak.



“Baştan sona tasarlanmış orijinal bir proje olacak”


Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, törende yaptığı konuşmada, Safranbolu’nun en önemli değerlerinden birisi olan Türker İnanoğlu’na üniversiteye gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti. Polat, “İnşallah bizim İletişim Fakültemizin ismi artık bundan sonra Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi olacak. Bu bir marka değeridir. Türkiye’nin en güzel, en saygıdeğer, saygın İletişim Fakültesini oluşturmak üniversite olarak bizim boynumuzun borcudur. Türker İnanoğlu Bey’e, bize gösterdiği bu ilgiden, yakınlıktan, teveccühten dolayı çok teşekkür ederim. İnşallah bu işi hep birlikte sırtlayacağız” dedi.


Polat ayrıca, iletişim fakültesi binasının Safranbolu’nun ruhuna ve dokusuna uygun olarak inşa edileceğini belirterek fakültenin her alanıyla salonuyla, sınıfıyla, koridoruyla, stüdyolarıyla baştan sona tasarlanmış orijinal bir proje olacağını da söyledi. Ünlü sinema yapımcısı Türker İnanoğlu ise, Safranbolu’ya borcumu ödemek için böyle bir şey yapmak istediği ifade etti. İnanoğlu, “Ben Safranbolu’da doğdum, Safranbolu’yu çok seviyorum. Burada benim çok arkadaşlarım var ama büyük bir çoğunluğunu kaybettik, 7 - 8 kişi kaldı galiba. Safranbolu’ya borcumu ödemek için böyle bir şey yapmak istedim. İnşallah ülkemiz için iyi, hayırlı talebeler yetiştiririz. Hayırlı olsun diyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 18:21
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