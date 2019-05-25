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TÜRKEN Vakfı New York'ta iftar verdi

Amerika'da eğitim alanında faaliyet gösteren TÜRKEN Vakfı New York'ta iftar programı düzenledi 

25 Mayıs 2019 Cumartesi 05:59
TÜRKEN Vakfı New York'ta iftar verdi

NEW YORK (AA) - ABD'deki Türk öğrencilere barınma, burs ve güvenli ortamda eğitim imkanı sağlayan TÜRKEN Vakfı, New York Manhattan bölgesinde iftar programı düzenledi.

Ezan okunarak başlanılan iftar yemeğinde, TÜRKEN Vakfı Başkanı Behram Turan davetlilere hitaben kısa bir selamlama konuşması yaptı.

Turan, “Türken Vakfı adına bu kutsal ayda iftarımıza katılan siz davetlilere çok teşekkür ederim. Bu sene 6. düzenlediğimiz geleneksel iftar programına siz TÜRKEN öğrencilerinin ve dostlarının katılımlarından dolayı ziyadesiyle memnun olduk. Ramazan’ın son 10 gününe girdiğimiz şu günlerin hepimiz için rahmet ve bereket getirmesini diliyorum.” şeklinde konuştu.

Program, yemeğin sonunda yapılan dua ile sona erdi.

İftara, TÜRKEN Vakfı Genel Sekreteri Haluk Gani, Türk Hava Yolları New York Genel Müdürü Cenk Öcal, TÜRKEN öğrencileri ile Amerikalı Müslüman ve Türk toplumu temsilcilerinden oluşan davetliler katıldı.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ile Ensar Vakfı'nın ortak çalışmasıyla 2014 yılında ABD'de kurulan TÜRKEN Vakfı, Türkiye'den ve diğer ülkelerden Amerika'ya eğitim için gelen öğrencilere ihtiyaç, barınma ve güvenli bir ortamda eğitim faaliyetlerine devam etme konusunda yardımcı olma misyonu yürütüyor.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 05:59
  1. iftar yemeği
  2. TURKEN Vakfı

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