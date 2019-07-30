0553 313 94 23

Türkelili vatandaştan TSKGV’ye bağış

Türkeli Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na (TSKGV) bağış yapan Türkeli’nin Güzelkent köyünde ikamet eden Hurşit Büyükbaş’ı makamında ağırladı.

30 Temmuz 2019 Salı 10:38
Türkelili vatandaştan TSKGV’ye bağış

Türkeli Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na (TSKGV) bağış yapan Türkeli’nin Güzelkent köyünde ikamet eden Hurşit Büyükbaş’ı makamında ağırladı.


Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyünde ikamet eden Hurşit Büyükbaş, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) aracılığıyla Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’ye (TUSAŞ/TAI) yüklü miktarda bağışta bulundu.


Büyükbaş’ı makamında ağırlayan Türkeli Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, “Savunma sanayimiz yerli ve milli üretimde yüzde 80’e ulaştı. Dolayısıyla halkımızın da öz güveni arttı. Yerli ve milli üretimde başarı kaydetmemiz, ne kadar özlem içinde olduğumuzun da göstergesi. Hurşit Büyükbaş’ın da böylesine örnek teşkil edecek bir bağışta bulunması bizleri sevindirdi. Bağıştan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.


Yapılan ziyarette Türkeli İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Su da hazır bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 10:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otelin 4. katından düşen şahıs hayatını kaybetti
    1. Otelin 4. katından düşen şahıs..
    2. Aydın Büyükşehir Belediyesinin..
    3. Yeni Malatyaspor’un Slovenya’da tur..
    4. Hakkari'de terör operasyonu
    5. Güngörenliler şehitlerini duayla andı!
    6. 5. Küresel Haber Forumu
    7. Esed'in saldırısında bacaklarını..
    8. AYTO’dan 2. el araç alım satımı için..
    9. Görkemli bir kartal yuvası: Zil Kale
    10. Turkcell çalışanları finans alanındaki..
    11. Türkiye genelinde 1200 gazeteye 450..
    12. İstanbul Medeniyet Üniversitesinden..
    13. Köylüler kirpiyi kaçak avcıların..
    14. Çevre yolunda ters yönden giden araç..
    15. Hisarcıkloğlu’ndan Başkan Özlü’ye..
    16. Edremit’te kurban kesim yerleri..
    17. Vodafone'dan TÜSİAD'ın Sanayide..
    18. Tırdan düşen damacanalar kazaya neden..
    19. Büyükşehirden Spor Okulları "Yaz Ligi"
    20. Samsun’da FETÖ’nün asker yapılanması..
    21. İran sınırında 44 kilo esrar ele..
    22. Başkan Fadıloğlu, ŞSM’deki..
    23. Yaz spor okullarıyla yeni sporcular..
    24. Yün çuvalları içerisinde 17 kilo eroin..
    25. Manavgat’ta otomobil ile motosiklet..
    26. Bosna Hersek ilk hac kafilesini uğurladı
    27. Gelin gittiği köyde süt işletmesi kurdu
    28. Çiftçi kadınlar doku kültürü..
    29. CHP'de kazan kaynadı! Partililer Kemal..
    30. FETÖ şüphelisi eski komiser yardımcısı..
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması