Türkeli’deki samanlık yangını büyümeden söndürüldü Türkeli ilçesinde, çıkan samanlık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Türkeli ilçesinde, çıkan samanlık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Türkeli ilçesine bağlı Taçahmet köyünde çıkan samanlık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen bir kişiye ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumu gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Türkeli Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

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