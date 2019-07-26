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Türkeli’de Yatılı Kız Hafızlık Kur’an Kursu projesi

Türkeli İlçe Müftülüğü tarafından ocak ayında yapımına başlanan ve kaba inşaatı tamamlanan Yatılı Kız Hafızlık Kur’an Kursu projesinin ihale edilen ince inşaatı çalışmaları hızla devam ediyor.

26 Temmuz 2019 Cuma 15:24
Türkeli’de Yatılı Kız Hafızlık Kur’an Kursu projesi

Türkeli İlçe Müftülüğü tarafından ocak ayında yapımına başlanan ve kaba inşaatı tamamlanan Yatılı Kız Hafızlık Kur’an Kursu projesinin ihale edilen ince inşaatı çalışmaları hızla devam ediyor.


Türkeli İlçe Müftülüğü tarafından Anadolu İmam Hatip Lisesi yanında devam eden Yatılı Kız Hafızlık Kur’an Kursunun çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Türkeli İlçe Müftüsü Hüseyin Gargı, "İlçe Müftülüğü tarafından 02 Ocak 2019 tarihinde başlatılan Yatılı Kız Hafızlık Kur’an Kursu projesinde hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile kaba inşaatını bitirdik. İnce iş ihalesini de 950 bin lira bedelle Türkelili bir firmamıza teslim ettik. Bu vesileyle Merkez Camimizin önüne Kur’an kursumuz için yardım standı açtık. Aynı zamanda cuma namazlarında ilçedeki camilerimizde sergi sereceğiz. Bayramdan üç gün öncesinden itibaren de ilçe merkezinde kermes planlamaktayız. Gayret bizden, başarı ise Allah’tandır" dedi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 15:24
  1. sergi

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