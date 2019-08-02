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Türkeli’de tır ve kamyonlar için otopark yeri çalışmaları

Türkeli Belediyesinin şehir içi düzenlemelerine ilişkin başlattığı çalışmalar kapsamında kamyon ve tırlar için otopark çalışmalarına başlandı.

02 Ağustos 2019 Cuma 17:18
Türkeli’de tır ve kamyonlar için otopark yeri çalışmaları

Türkeli Belediyesinin şehir içi düzenlemelerine ilişkin başlattığı çalışmalar kapsamında kamyon ve tırlar için otopark çalışmalarına başlandı.


Türkeli Gazi Mustafa Kemal Yatılı Bölge Okulunun yanında belediyeye ait alanda yapılacak kamyon ve tır otopark alanıyla ilgili İlçe Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, Belediye Başkanı Veysel Şahin ve İlçe Nakliyeciler Kooperatifi Başkanı Beytullah Yılmaz, otoparkın yapılacağı alanda incelemelerde bulunuldu.


Şehir içi trafiğini rahatlatmak üzere başlatılan çalışmalarla kamyon ve tırlar için belirlenen alanda düzenlemeler yapılarak, yakın sürede hizmete açılacağı bildirildi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 17:18
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