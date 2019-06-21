0553 313 94 23

Türkeli’de muhtarlara hizmet içi eğitim

Türkeli Kaymakamlığı tarafından, köy ve mahalle muhtarlarına yönelik hizmet içi eğitim düzenlendi.

21 Haziran 2019 Cuma 19:35
Türkeli’de muhtarlara hizmet içi eğitim

Türkeli Kaymakamlığı tarafından, köy ve mahalle muhtarlarına yönelik hizmet içi eğitim düzenlendi.


Atatürk İlkokulu Toplantı Salonunda gerçekleştirilen eğitimde, köy kanunu, muhtarların uyması ve dikkat etmesi gereken konular ile görev, yetki ve sorumlulukları konularında eğitim verildi.


Türkeli Malmüdürü Vekili Muammer Özcan, köy idareleri hesap talimatnamesi hakkında, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Su, asayiş ve emniyet, karayolları trafik denetimleri hakkında, Türkeli Orman İşletme Müdürü Faruk Karbuzoğlu, yakacak ihtiyaçları ve orman emvalinin nakli hakkında, YEDAŞ Türkeli İşletme Şefi Kenan Cebeci, elektrik tesis, işletme ve bakımı hakkında, İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Derya Karaca, nüfus işleri, Türkeli Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Yusuf Yılmaz sağlık işleri, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Ufuk Deveci tarımla ilgili iş ve işlemler hakkında, PTT Türkeli İlçe Müdürü Nuh Ersoy ise tebligat kanunu hakkında köy ve mahalle muhtarlarına bilgi verdi.


Eğitimin ardından muhtarlar, mahalle ve köylerine ait istek, talep ve önerilerini iletti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 19:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Gürel, Genç MÜSİAD üyeleri ile bir araya geldi
    1. Vali Gürel, Genç MÜSİAD üyeleri ile..
    2. Tunceli'de ayı saldırısına uğrayan..
    3. Kocaeli’ndeki sel hasara neden oldu
    4. 6. CMAS Serbest Dalış Havuz Avrupa..
    5. Munzur Çayı’na düşen genci arama..
    6. Türkeli’de muhtarlara hizmet içi eğitim
    7. Türkiye, Burkina Faso'daki terör..
    8. Sakarya’da dolandırıcılık yapan 3..
    9. Bakan Albayrak'tan çirkin iddialarla..
    10. Zindashti’nin kızının ve şoförünün..
    11. Avrupa borsalarında ABD ve İran..
    12. Suudi Arabistan Diagne harekatını..
    13. İdrar kaçırma problemi için hangi..
    14. Büyükçekmece'deki silahlı saldırıya..
    15. Sınır kapısında hareketli dakikalar
    16. Otomobil çöken yola düştü
    17. İngiliz Bakan kadın eylemciye saldırdı
    18. Ardahan'da sağanak etkili oldu
    19. Balıkesirspor, Nuno dosyasını kapattı
    20. Şişecam'dan kimyasallar alanında yatırım
    21. İsveç’te ‘En Uzun Gün Bayramı’ coşku..
    22. Viyadükten dereye atlayan şahıs..
    23. Türkiye'den Bağdat'taki cami..
    24. Göller Yöresi için kuvvetli sağanak..
    25. FIBA Şampiyonlar Ligi'ne 4 Türk takımı..
    26. Atıktan Sanata Projesi tanıtıldı (2)
    27. İskilip halk eğitimin yılsonu sergisi..
    28. İdlib'e yönelik saldırılar kınandı
    29. ABD'den Birleşmiş Milletler'e İran..
    30. Direğe çarpan otomobil ters döndü: 5..
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap