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Türkeli’de İlçe İdare Kurulu Toplantısı

Türkeli Kaymakamı Murat Zadeleroğlu başkanlığında İlçe İdare Kurulu Toplantısı yapıldı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 14:45
Türkeli’de İlçe İdare Kurulu Toplantısı

Türkeli Kaymakamı Murat Zadeleroğlu başkanlığında İlçe İdare Kurulu Toplantısı yapıldı.


Fadıl Demirel İlçe Halk Kütüphanesi salonunda düzenlenen toplantıya, Kaymakam Murat Zadeleroğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının müdür ve amirleri katıldı.


Kamu kurumları tarafından yürütülen kamu hizmetlerinin istişare edildiği toplantı, gündemin değerlendirilmesi ile devam etti.


Daha sonra gündeme alınan konular karara bağlanarak toplantı sona erdi.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 14:45
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