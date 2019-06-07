Türkeli’de ekmeğe zam Sinop’un Türkeli ilçesinde ekmek fiyatlarına zam yapıldı.

Sinop’un Türkeli ilçesinde ekmek fiyatlarına zam yapıldı.

Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığınca alınan kararla daha önce 1,25 TL’ye satılan 250 gram ekmek 1,50 TL, 500 gram ekmek ise 3 TL oldu.

Güncel fiyatlar bayram sonrası uygulamaya konuldu.

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