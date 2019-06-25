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Türkeli’de çevre temizliği etkinliği

Türkeli Belediyesi ve Türkeli Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından ortaklaşa çevre temizliği etkinliği yapıldı.

25 Haziran 2019 Salı 15:57
Türkeli’de çevre temizliği etkinliği

Türkeli Belediyesi ve Türkeli Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından ortaklaşa çevre temizliği etkinliği yapıldı.


Türkeli ilçesinde, doğaya ve çevreye katkı sağlamak için çevre temizliği etkinliği düzenlendi. Türkeli Belediyesi ve Türkeli Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleşen çevre temizliği etkinliğine, Belediye Başkanı Veysel Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Olgun Şensoy, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cevdet Şahin ve çevre gönüllüleri katıldı.


"Çevre bekçi ile değil, akıl ve sevgi ile korunur" sloganıyla başlatılan etkinlikte, ilçe merkezi ve sahilindeki çöpler toplandı. Çevre gönüllüleri, canlıların yaşam bulabilmeleri için temiz ve sağlıklı bir çevrenin öneminin altını çizdi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 15:57
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