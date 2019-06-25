0553 313 94 23

Türkeli Belediyesinde "Beyaz Masa" kuruldu

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin’in seçim meydanlarında ve vaatlerinde seçilmesi durumunda hayata geçirmeyi planladığı projelerden biri olan "Beyaz Masa" uygulaması başladı.

25 Haziran 2019 Salı 10:51
Türkeli Belediyesinde "Beyaz Masa" kuruldu

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin’in seçim meydanlarında ve vaatlerinde seçilmesi durumunda hayata geçirmeyi planladığı projelerden biri olan "Beyaz Masa" uygulaması başladı.


Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, ilçede yaşayan vatandaşların talep ve sorunlarına Beyaz Masa ile anında çözüm üretileceğini söyledi. Belediye binasının giriş katında faaliyete başlayan birim, vatandaşların talep ve sorunlarını dinlemeye başladı.


Birimin işleyişi hakkında bilgi veren Başkan Veysel Şahin, "Sosyal belediyecilik alanında bir projemiz olan Beyaz Masa, Türkeli halkıyla belediye arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Hemşehrilerimiz bundan sonra belediye ile ilgili şikayetlerini, bir telefonla veya bizzat Beyaz Masa birimine gelerek, Halkla İlişkiler Uzmanı Aynur Kaya ve Çağrı Merkezi Sorumlusu Büşra Kaya’ya iletecekler. Beyaz Masa çalışanlarımız, gelen talep ve sorunları kayıt altına alacak ve belediyenin ilgili birimlerine ileterek, ivedilikle çözüm yolu oluşturulması sağlanacaktır" dedi.


’Beyaz Masa’ya 0539 855 97 57 numaralı telefondan ulaşılabileceği belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 10:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı
    1. LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu..
    2. Siirt’ten 20 ülkeye bakır ürünler..
    3. ANALİZ - Körfez'deki kriz İran'da..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kabine..
    5. "Teknoloji Sohbetleri"nde "5G"..
    6. Seyir halindeyken yandı
    7. Başkan Yardımcısı Tohumcu’dan gece..
    8. Renato Sanches kimdir nereli ve kaç..
    9. Keçi sürüsüne katılan dağ keçisi yaşam..
    10. "Trump İran ile gerçek müzakerelere..
    11. Dünya Motokros Şampiyonası’na sayılı..
    12. Büyükşehir’den ’biyosidal’ alımı ve..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan:..
    14. Kazakistan’daki patlamada ölü sayısı..
    15. Kuşadası Tüllüşahı koruma eylem planı..
    16. "İstanbul seçim sonuçları bizim için..
    17. Birleşik Krallık’ta 2030’a kadar 11..
    18. Aydın Ticaret Borsası TÜRİB acentesi..
    19. ABD’nin Filistin barış planı Batı..
    20. Başkan Tutal ’Meşveret Günleri’nde..
    21. Uşak’ta "STK’lar Sivil Toplum Destek..
    22. Kısırlığın nedenleri ve tedavi..
    23. (Özel) Ulu Cami’i saldırısının..
    24. AK Parti Grup Toplantısı
    25. Öğrenciler Evliya Çelebi..
    26. Düzce’de polis kuş uçurtmuyor
    27. Fenerbahçe'de Renato Sanchez sesleri
    28. Denizli'de otomobil direğe çarptı!..
    29. Her şehid bir iz bırakır..
    30. AK Parti'den çevre ve şehircilik..
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı