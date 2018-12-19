Türkçe’yi üç ayda öğrendiler

Türkçe konuşma yeteneği düşük olan üniversite öğrenciler aldıkları dil eğitimleriyle eksikliklerini giderme imkânı buldu. Üniversitede kazandıkları bölümden önce dil eğitimi alan 80 öğrenci, Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği ve Trakya Üniversitesi (TÜ) Dil Eğitimi ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin organize ettiği “Farklı Seslerle Aynı Şeyi Söylüyoruz Biz Bir Milletiz” etkinliğinde Türkçe metinler okuyup, Türkçe sohbet ederek başarılarını ortaya koydular. Dil Eğitimi ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Ramadan Doğan, farklı ülkelerden gelen öğrencilerin öncelikle dil seviyelerini ölçtüklerini belirterek, ’’Uluslararası öğrencilerimiz Türkçe’yi 3 ayda öğrendi. Bir yılın sonunda da lisans derslerini anlar duruma geliyorlar” dedi.