0553 313 94 23

"Türkçenin en güzel konuşulduğu yer İstanbul'dur"

YEE tarafından düzenlenen "Türk Edebiyatı Yaz Okulu-2019" programı kapsamında gerçekleştirilen seminerde, yabancı katılımcılara şair ve romancı Abbas Sayar anlatıldı- Prof. Dr. Ahmed Güner Sayar:- "Türkçenin en güzel konuşulduğu yer İstanbul'dur. Dil konusundaki hassasiyetimi farkında olmadan babamdan aldığımı söyleyebilirim"

27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:32
"Türkçenin en güzel konuşulduğu yer İstanbul'dur"

İSTANBUL (AA) - Araştırmacı-yazar Prof. Dr. Ahmed Güner Sayar, "Türkçenin en güzel konuşulduğu yer İstanbul'dur. Dil konusundaki hassasiyetimi farkında olmadan babamdan aldığımı söyleyebilirim." dedi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen "Türk Edebiyatı Yaz Okulu-2019" programı kapsamında "Şair Bir Romancı: Abbas Sayar" başlıklı seminer gerçekleştirildi.

Babası romancı-şair Abbas Sayar'ın kişiliğini ve eserlerini anlatarak konuşmasına başlayan Sayar, "Ben İstanbul çocuğuyum fakat ailem kökeni itibarıyla Yozgatlı. Orta Anadolu'da kendi dünyasına sıkışmış bir şehir olan Yozgat'ı tanıdığımda nüfusu 12-13 bin civarındaydı." diye konuştu.

Ailesinin İstanbullu olmasını annesinin babasına borçlu olduklarını belirten Sayar, şunları kaydetti:

"Ailemde safkan İstanbullu olan benim. Türkçem, aldığım kültür, yetiştiğim çevre ve muhit tamamıyla İstanbulludur. Bu şehrin havasını çok erken yaşlarda almaya başladım. Türkçenin en güzel konuşulduğu yer İstanbul'dur. Dil konusundaki hassasiyetimi farkında olmadan babamdan aldığımı söyleyebilirim. Okumayı yazmayı sevdiğim için Türk dilinin ustalarıyla da temasım oldu."

Refik Halit Karay, Samet Ağaoğlu, Abdülbaki Gölpınarlı    ve Sabri Ülgener gibi yazarları anlatan ve eserlerinden örnekler veren Sayar, "Türk dilinin usta yazarlarından okuduklarım içinde elek üstünde kalan müstesna dil ustası Ahmet Hamdi Tanpınar'dır. Bilhassa 'Huzur' Türkçenin zirvesidir. Bunu bir şair ve yazar evladı olarak söylüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Babası Abbas Sayar'ın şiirlerinden beyitler okuyan Prof. Dr. Sayar, Türkçeyi kullanabilmenin bir maharet olduğunu dile getirdi.

- "Türk tarihi bir büyük çınarın kökleri gibidir"

Bir ağacın dalı kırılsa veya yaprağı dökülse dahi ayakta kalmaya devam edeceği gibi Türk tarih ve dilinin de yaşamaya devam edeceğini ifade eden Sayar, şunları söyledi:

"Türkçenin önü açıktır. Türkçe bir tökezlenme çağını, bir geçiş dönemini yaşıyor ama bu topraklarda Türk tarihi bir büyük çınarın kökleri gibidir. Türkçe de bir istikbal dilidir."

Romancı ve şair Abbas Sayar'ın ilk şiirlerinin Necip Fazıl Kısakürek'in Büyük Doğu dergisinde yayımlandığını anımsatan Sayar, "Abbas Sayar bu grubun içerisinde Necip Fazıl'ın bir numarasıdır. Necip Fazıl'ın Abbas Sayar'a olan yakınlığını da kimse bilmez." dedi.

Ahmed Güner Sayar,   YEE'nin Türkoloji ve tercümanlık alanlarında çoğunluğu lisansüstü eğitim alan yabancı katılımcılara Türkçeyi ve Türk edebiyatını anlatmak amacıyla başlattığı "Türk Edebiyatı Yaz Okulu"na da değindi.

Sayar, programı kopan dallarla ağacın gövdesini, gövde ile de kökleri birleştirme teşebbüsü olarak gördüğünü ifade etti.

Hem katılımcıların kendi kariyerleri hem kendi ülkelerinde birer kültür elçisi olarak güzel ve hayırlı işler yapmaları açısından faydalı olacağını vurgulayan Sayar, şunları ekledi:

"Yaşadığımız dünyanın dışında farklı zeminler de var. Bunların bizim dünyamıza ilgi göstermeleri, onlara da bizde var olan kıymetlerin tanıtılması için büyük bir hizmet yapılıyor. Bunun meyveleri ilerleyen yıllarda toplanacaktır. Buradan müspet intibalarla ayrılacak olurlarsa ki öyle görünüyor, ülkelerine gittiklerinde de bunları unutmazlar. Ayrıca çalışacakları konuyu daha derinliğine kazıyabilmelerine de yardımcı olacağına inanıyorum."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:32
  1. Abbas Sayar
  2. Ahmed Güner Sayar
  3. Türk Edebiyatı Yaz Okulu
  4. yee
  5. Yunus Emre Enstitüsü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tüm dünya alarma geçti! İran resmen açıkladı: Füzeyi ateşledik
    1. Tüm dünya alarma geçti! İran resmen..
    2. Kale Grubu 62. yılında 141 çocuğu..
    3. HAK İŞ Mardin şubesi işçilerle eyleme..
    4. Karın ağrısı şikayeti ile hastaneye..
    5. Tekerlekli sandalye basketbolu
    6. Manisa'da elektrik akımına kapılan..
    7. Başkan Kalaycı: “Yeşil bir Karaman..
    8. Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün..
    9. Atatürk Üniversitesi 400 bin öğrenciye..
    10. Bahçeli: “Suriye’nin kuzeyinde acilen..
    11. Ordu’da yamaç paraşütü yasağı kalkıyor
    12. İzmir’de biçer döver faciası:..
    13. Muradiye 11 bin 500 paket kaçak sigara..
    14. 'Omuz omuza vereceğiz, bu takımı..
    15. Çizgi film karakteri gerçek oldu
    16. Hindistan’da raydan çıkan trende 17..
    17. İdlib’de hava saldırısı: 10 sivil öldü
    18. Mühye Vadi Konutları sahiplerini buldu
    19. Bahçeli: Fırat'ın Doğusu ateşe verilmeli
    20. ESBİKE Antrenman Yarışları gerçekleşti
    21. Kedi için canını hiçe saymıştı... O..
    22. Hong Kong'da protestoculara biber..
    23. Selendi’de yol yapım çalışmaları..
    24. İran balistik füze denemesi yaptığını..
    25. Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması
    26. Yüzbaşı Bozkurt’dan Başkan Gültekin’e..
    27. Melih Gökçek anket yaptı! Sosyal medya..
    28. GÜNCELLEME- İdlib'e hava saldırıları:..
    29. Alanyaspor'da transfer
    30. "Omuz omuza vereceğiz, bu takımı..
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz