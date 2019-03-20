Turkcell’in yerli yapay zekâsı iş başında

Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen Baz İstasyonu Servis Kesinti Tahminleme sistemiyle şebekelerden gelen 200 milyon alarm, yerli makine öğrenmesi ve yapay zekâ platformu tarafından yorumlanarak şebekede oluşabilecek potansiyel sorunlar önceden tahmin ediliyor. Böylece şebeke kesintisi yaşanmadan erken müdahale ve arıza önleme sağlanıyor.

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen Baz İstasyonu Servis Kesinti Tahminleme projesi verimli çalışmaya devam ediyor. Yapılan bilgilendirmede; şebeke kesintisi yaşanmadan arıza önleme sistemiyle, haberleşmeyi sağlayan baz istasyonlarındaki olası sorunlar önden tahmin edilerek, yerli yapay zekâ yetenekleriyle saha kesintilerinin önüne geçiliyor. Şebekede yaşanabilecek olası durumları yüzde 85 gibi yüksek oranda önceden haber veriyor.

Yapılan müdahaleler ile birlikte sahalardaki olası servis kayıplarının önüne geçildi

Açıklamaya göre; Baz İstasyonu Servis Kesinti Tahminleme projesi sayesinde yaklaşık 200 milyon alarm kaydı ve ona karşılık gelen 200 GB veri, Turkcell’in yerli ML (Machine Learning) platformunda yine mühendisler tarafından geliştirilen yapay zekâ algoritmaları ile işleniyor ve saha bazında 24 saatlik bir dilimde kesinti tahmin oranı üretiliyor. Tahmin algoritmasının ürettiği oran anlamlı bulunması durumunda ilgili saha sorumlusu Bölge Çözüm Ortağı’ na açılan bir ’arıza kaydı’ vasıtası ile proaktif olarak müdahale süreci başlatıyor.

Yerli Yapay Zekâ ile üretilen ilk verileri analiz eden Şebeke Operasyonları Merkezi ekipleri projenin ilk bir ayında 100’ün üzerinde sahayı ilgili Bölge Çözüm Ortağı ekipleri ile paylaştı. Yapılan müdahaleler ile birlikte ilgili sahalardaki olası servis kayıplarının önüne geçildi.

Dijital operatör olmanın yanı sıra kendi kullandığı teknolojileri kendisi üreten bir şirket olduğunun altını çizen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, "Mühendislerimiz tarafından geliştirilen yapay zekâ ve makine öğrenmesi algoritmalarıyla müşterilerimize kusursuz bir deneyim yaşatmak için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz ‘Baz İstasyonu Servis Kesinti Tahminleme’ sistemimiz daha şimdiden yüzde 85 gibi yüksek oranda şebekemizde yaşanabilecek olası durumları bize önceden haber veriyor. Yeni teknolojiler sayesinde verimliliğini arttıran çözümlerimizle müşterilerimize kusursuz bir deneyim yaşatırken, sağladığımız tasarruflarla da kaynak verimliliğini maksimum düzeye çıkarıyoruz. Müşterilerimize en son teknolojilerle en kaliteli şebeke deneyimi yaşatmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.