Turkcell'in hediye sepeti yeni yıl için dopdolu

İSTANBUL (AA) - Turkcell, yeni yılı sürpriz avantaj ve hediyelerle karşılıyor.



Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, yılbaşına özel 50 TL'ye 50 GB müthiş fırsat paketinden TV+'nın yeni yılda açık kanallarına, fizy'nin eğlendirerek kazandıran çekilişinden Dergilik’in sürpriz ödüllü mini yarışmasına, online yarışma Hadi'nin 201.900 GB internet ödülünden lifebox’ın fotoğraflı takvim hediyesine sayısız fırsat kullanıcıları bekliyor.



Turkcell, müşterileri için 2019’a özel unutulmayacak bir internet kampanyası hazırladı. Yeni yıla özel kampanyayla Turkcell’liler, paketlerine ek olarak 50 GB’lık müthiş yeni yıl internet paketine 50 TL’ye sahip olabilecek. Bu sayede yeni yılı evde ya da tatilde karşılayacak Turkcell müşterileri, internetten hiç kopmadan yeni yılın coşkusunu sevdikleriyle doyasıya yaşayacak. Kampanya kapsamındaki internet fırsatından yararlanmak için 31 Aralık-1 Ocak'ta turkcell.com.tr veya Turkcell Hesabım uygulamasına girerek satın alma işlemini yapmak yeterli olacak.



Turkcell'in dijital müzik platformu fizy kullanıcılarına, sadece şarkı dinleyip video izleyerek kolayca katılabildikleri çekiliş kampanyasında, 3 adet Vespa motosiklet, 10 adet Huawei telefon, 30 adet Sennheiser kablosuz kulaklık ve 30 adet Ultimate Ears BOOM hoparlör hediyeleri kazanma şansı veriyor. Bu müthiş hediyeleri kazanma şansını artırmak için ise daha çok dinlemek ve daha çok izlemek yeterli. 15 Aralık’ta başlayan kampanyaya bugüne kadar 1 milyonun üzerinde müziksever katıldı. Yeni yılda da devam edecek kampanya 15 Ocak’ta sona erecek. Büyük çekiliş ise 28 Ocak’ta yapılacak.

Dünyanın dört bir yanında kullanıcısı olan ve Türkiye’de 9 milyondan fazla indirilme adediyle en çok tercih edilen bulut depolama servisi lifebox, sakladığı anıları yeni yıl hediyesine dönüştürüyor. lifebox’taki yüz ve obje tanıma özelliğiyle milyonlarca anı arasından istenilen fotoğrafları seçip 2019 için magnet takvim yapmak hem çok hesaplı hem çok kolay... lifebox’a girip istenilen fotoğrafı seçtikten sonra print’e tıklayıp Cellograf üzerinden takvim olarak bastırılıyor. Özel hediye kutusunda adrese teslim edilen lifebox takvimleri 19,90 TL yerine 9,90 TL ve kargo da ücretsiz.





- 201.900 GB cepten internet paylaştıracak





Türkiye’nin en geniş katılımlı online bilgi yarışması Hadi de yılbaşı gecesi 2019’a özel bir hediye hazırladı. 31 Aralık gecesi Turkcell’in sponsor olacağı Hadi’de, özel bir para ödülünün yanı sıra 201.900 GB cepten internet, kazanan yarışmacılar arasında paylaştırılacak. İnternet ödülünü kazanan diğer operatör kullanıcıları da 31 Ocak’a kadar numaralarını Turkcell’e taşımaları durumunda hediyelerini alabilecek.



Türkiye’de dergi tirajlarını yükselten en popüler dijital dergi platformu Dergilik, yeni yıla özel bir yarışma hazırladı. Yarın yapılacak yarışmaya Dergilik Instagram hesabından katılım sağlanacak ve 5 sorudan oluşan 5 mini yarışma yapılacak. Her bir soru, bir yazar, çizer ve sanatçılarla ilişkili olacak. Soruya doğru cevap veren ilk 100 kişiye, hakkındaki soruyu cevapladığı kişiyle bağlantılı bir hediye verilecek.



Afrika’dan Antartika’ya dünyanın dört bir yanına yayılan Türkiye’nin anlık iletişim ve yaşam platformu BiP, Paycell ile iş birliği yaparak yeni yıla özel sürpriz bir kampanya sunuyor. Sürpriz Nokta içerisindeki haritada yer alan Paycell noktalarına gelen kullanıcılar, datadan nakit 100 TL’ye kadar hediye alabilecekler. Kullanıcılara ilk kez nakit para veren konum bazlı Sürpriz Nokta’daki bu kampanyadan yararlanmak için Paycell karta sahip olmak yeterli. Paycell kartı olanlar hediyelerini otomatik olarak alabilecekken, kartı olmayanlar ise Sürpriz Nokta’daki Paycell noktalarını bulmalarının ardından BiP içerisinden Paycell kart oluşturarak hediye alabilecek.



Zamana ve mekana bağlı olmayan geleceğin televizyon platformu TV+’ta, yeni yıla özel, 31 Aralık-1 Ocak’ta kanallar tüm kullanıcılara açık olacak. Ayrıca 2018’in son haftasında TV+’a gelen ev müşterilerine avantajlı teklifler sunuluyor. 2018’in son günlerinde TV+ anketine katılanlar için de film paketi hediyesi veriliyor.