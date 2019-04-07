Turkcell'in bin 400 mağazası minik dostlara kapılarını açıyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell, sayıları her geçen gün artan sokak hayvanlarına yardım eli uzatmaya devam ediyor.

Turkcell açıklamasına göre, kısa süre önce başlatılan ve büyük bir ilgiyle karşılanan #BirKalpMama kampanyası, şimdi de "sevimli dostlara" bir yuva kazandırmak için harekete geçiyor.

Türkiye’nin dört bir yanındaki yaklaşık bin 400 Turkcell mağazası, minik dostlarının mama ve su ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kampanyasının ardından onlara sıcacık bir yuva haline geliyor.

Turkcell mağazalarına ulaşan sokak hayvanları, mağaza önüne yerleştirilen kulübelerde barınma ihtiyacını giderebilecek.





- Reklam filminde başrolde yer aldılar





Turkcell’in eğlenceli bir reklam filmiyle duyurduğu proje, #BirKalpMama etiketiyle sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Sevimli dostların rol aldığı filme, Turkcell'in resmi YouTube hesabından ulaşılabiliyor.