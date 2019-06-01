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Turkcell'e "Yılın En İyi İşvereni" ödülü

Turkcell, Dünya Perakende Ödülleri’nde "Yılın En İyi İşvereni" ödülünü kazandı

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:27
Turkcell'e "Yılın En İyi İşvereni" ödülü

İSTANBUL (AA) - İnsan odaklı üretim ve hizmetleriyle 25’inci yaşına ulaşan Turkcell, dünyanın önde gelen perakende şirketlerinin yarıştığı Dünya Perakende Ödülleri’nde (World Retail Awards) kazananlar listesine adını yazdırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, “Elçiler” olarak adlandırdığı 8 binden fazla mağaza çalışanına yönelik gerçekleştirdiği eğitim, kariyer ve sosyal hayat desteğiyle, dünyanın en prestijli ödüllerinden birini kazandı.

Dünyanın önde gelen perakende şirketlerinin birçok kategoride yarıştığı Dünya Perakende Ödülleri’nde (World Retail Awards) Turkcell, “Yılın En İyi İşvereni” (Retail Employer of the Year) seçildi.

Müşterilerine en iyi ve en kaliteli hizmeti sunabilmek için çalışanlarının eğitimine ciddi yatırım yapan Turkcell, elçileri için gerek kariyerlerine gerekse sosyal hayatlarına yönelik önemli faydalar sağlıyor. Ayrıca çalışanların deneyim hikayelerini “Ezberbozanlar” platformunda paylaşan Turkcell, bu yolla gurur ve motivasyon kaynağı da oluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, bu büyük başarıda bireysel satış ekipleri ve Turkcell Akademi’nin büyük emeklerinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çalışanın mutlu olmadığı hiçbir işte başarıya ulaşmanız mümkün değildir. Turkcell olarak bizler müşterilerimizle yüz yüze iletişim halinde olan saha çalışanlarımıza ‘Elçilerimiz’ diyoruz. Bu ifadeyi seçmemizdeki maksat, onların Turkcell’i Türkiye’nin dört bir yanında temsil ediyor olduğunu vurgulamak. Onların güler yüzü, hevesi, heyecanı ve bilgisi müşterilerimize Turkcell’in insan odaklı teknoloji misyonunu en samimi şekilde gösteriyor. Bizler hem elçilerimizin hem de mağazalarımızın teknolojik dönüşümünü sağlarken, müşterilerimize daha hızlı ve daha kaliteli hizmet ulaştırıyoruz. Ayrıca çalışanlarımızın sosyal hayatlarına da dokunarak, hızlı ve kaliteli hizmete içten muhabbetler, samimi gülümsemeler de katıyoruz. Bu çabamızın uluslararası düzeyde anlaşıldığını görmek bizler için büyük gurur ve mutluluk.”

Turkcell’in “Yılın En İyi İşvereni” seçilmesi, çalışanlarının rahatını ve mutluluğunu her açıdan düşünmesinden kaynaklanıyor. Kıyafet seçiminden çalışma ortamına, eğitiminden kariyer planlamasına, sosyal hayatından daha birçok özel faydaya kadar, çalışan öncelikli detaylı bir planlama yapılıyor. Turkcell, çalışanlarının fikirlerini paylaşabilecekleri platformlar yaratarak değerli fikirleri ödüllendiriyor, inovasyonu destekliyor ve iş tatminini artırıyor.


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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:27
  1. Turkcell

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