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Turkcell’den yeşil enerjiye tam destek

Turkcell, altyapı ve iş süreçlerinde çevre dostu çözümleri kullanarak 2018 yılında, 96 milyon kilovatsaati aşan 58 milyon TL’lik enerji tasarrufu sağladı- Adana Turkcell Plazası’nda tamamlanan tesisle 58 kWp güç binaya sağlandı. Devam eden Diyarbakır Global Bilgi Çağrı Merkezi ve Yeni Ankara Veri Merkezi projelerinin ise bu sene içinde tamamlanması ve yıl sonunda toplam 1200 kWp kurulu güce ulaşılması planlanıyor

04 Haziran 2019 Salı 11:15
Turkcell’den yeşil enerjiye tam destek

İSTANBUL (AA) - Turkcell, altyapı ve iş süreçlerinde çevre dostu çözümleri kullanarak 2018 yılında, 96 milyon kilovatsaati aşan 58 milyon TL’lik enerji tasarrufu sağladı.

Turkcell açıklamasına göre, insan odaklı, çevreye duyarlı teknoloji misyonuyla 25 yaşına ulaşan Turkcell, Dünya Çevre Günü’nde, çevreci yatırımlarıyla öne çıkıyor.

İnsanı, ekonomiyi ve çevreyi bir bütün olarak görerek yürüttüğü temel iş stratejisiyle Turkcell, Türkiye’nin hem teknolojisine hem de yenilenebilir enerjisine yatırım yapıyor.

Enerji yatırımına iştiraki Enerjicell ile 2016'da başlayan Turkcell, ilk güneş enerji santralini Kuzey Kıbrıs'ta kurdu. 900 kWp kurulu güce sahip Kuzey Kıbrıs Turkcell Güneş Enerji Santrali, yaklaşık 6 milyon TL yatırımla 4,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı.

Orta gerilim üzerinden şebekeye tahmini yılda 1 milyon 510 bin 918 kilovatsaat enerji üretecek santral ile doğaya 906 bin 481 kiloluk karbon emisyonu salınımının engellenmesi bekleniyor.

Turkcell önümüzdeki dönemde bu alanda yeni projeleri hayata geçirecek.

- 58 milyon TL’lik enerji tasarrufu

Açıklamada verilen bilgilere göre, Turkcell bir yandan doğal enerji kaynaklarına yatırım yaparken, diğer yandan da tüm altyapı yatırımlarını ve hizmetlerini iklimin ve çevrenin geleceğini düşünerek kuruyor.

Enerji verimliliğini teşvik etmeyi, karbon emisyonunu azaltmayı ve müşterilerin eko-verimliliğini artırmayı amaçlayan Turkcell, 2018 yılında 96 milyon kilovatsaati aşan 58 milyon TL’lik bir enerji tasarrufu sağladı.

- Turkcell atıkları geri dönüşüyor

Turkcell ofis uygulamaları ve iş süreçlerinde de çevre duyarlılığıyla hareket ediyor ve bu sürece tüm çalışanlarını, ailelerini, tedarikçilerini, yatırımcılarını ve müşterilerini de dahil ediyor.

Turkcell, bünyesinde kurulan Atık Yönetim Merkezi sayesinde yemekhane ve ofis katlarında toplanan katı yemek atıkları kompost makinesiyle yerinde dönüştürerek, toprak iyileştirici organik gübre elde ediyor.

Ofislerde kullanılan kağıtları geri dönüşüme kazandırıyor, merkezi baskı sistemi sayesinde gereksiz kağıt tüketimini engellemeyi hedefliyor. Tüm ofiste aydınlatma için sensörler ve akıllı saat sisteminin yanı sıra tasarruflu ampuller kullanılıyor. Çalışanların evlerinde dahi olsa kullanılmayan elektronik atıkları geri dönüşüme kazandırılıyor.

- Turkcell tükettiği enerjiyi üretiyor

Turkcell Grup binalarında güneş enerjisi ile elektrik üreten projeler hayata geçiriliyor. Adana Turkcell Plazası’nda tamamlanan tesisle 58 kWp güç binaya sağlandı. Devam eden Diyarbakır Global Bilgi Çağrı Merkezi ve Yeni Ankara Veri Merkezi projelerinin ise bu sene içinde tamamlanması ve yıl sonunda toplam 1200 kWp kurulu güce ulaşılması planlanıyor.

Turkcell’in kendi bünyesindeki en büyük güneş enerjisi projesi olan Ankara Veri Merkezi, toplam 1023 kWp kurulu güce sahip olacak. Yüzde 100 öz tüketimle üretilen elektrik, veri merkezi içerisinde kullanılacak. Ankara Veri Merkezi projesinde 670 kWp saha tipi olarak veri merkezinin yanında yer alan arazide, 353 kWp ise veri merkezi otoparkının üstünde yapılacak.

- Dergilik’le yaşasın ağaçlar

Turkcell’in ürünleriyle müşterilerini de dahil ettiği çevre duyarlılığına en iyi örneklerden biri Dergilik uygulaması. Okuyucuların dergileri basılı olarak okuması yerine online okuma olanağı sunan Dergilik, milyonlarca ağacı kesilmekten kurtarıyor. Aynı zamanda sağladığı lojistik ve dağıtım tasarrufuyla da karbon salınımını azaltıyor.

Turkcell, Filiz, Kopilot, Yaani “Aradığın Ağaç Olsun” ürün ve hizmet projeleriyle müşterilerinin de karbon salınımını azaltmasına destek oluyor.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 11:15
  1. Dünya Çevre Günü
  2. Turkcell

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