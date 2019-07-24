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Turkcell'den Yeni Malatyaspor'a"Avrupa'da başarı" ziyareti

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, UEFA Avrupa Ligi ikinci ön elemesi öncesinde Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve teknik direktörü Sergen Yalçın'a başarı ziyaretinde bulundu

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:54
Turkcell'den Yeni Malatyaspor'a"Avrupa'da başarı" ziyareti

İSTANBUL (AA) - TURKSPORU'nun destekçisi Turkcell, Yeni Malatyaspor'u tarihinin ilk Avrupa kupası maçından önce yalnız bırakmadı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, UEFA Avrupa Ligi ikinci ön elemesi öncesinde Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve teknik direktörü Sergen Yalçın'a başarı ziyaretinde bulundu. Turkcell, Yeni Malatyaspor'un ilk UEFA maçına özel olarak taraftarlara özel bir de sürpriz hazırladı. 4-4'lük destek paketine sahip tüm Yeni Malatyasporlular'a maç gününe özel 1 GB hediye ediliyor.

Turkcell, geçen sezon Süper Lig'i 5. sırada bitirerek tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etme hakkını kazanan Yeni Malatyaspor'a başarılar diledi.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez yer alacak olan sarı-siyahlılar, ikinci ön eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya gelecek.

Turkcell, Yeni Malatyaspor’un ilk Avrupa maçına özel taraftarlar için bir de sürpriz hazırladı. Taraftarların maçın coşkusuyla heyecanını doyasıya yaşayabilmesi ve paylaşabilmesi için tüm 4-4’lük destek paketine sahip olanlara Turkcell, maç gününde geçerli 1 GB hediye ediyor.

Turkcell takımını desteklemek isteyen Yeni Malatyaspor taraftarlarına özel olarak 4-4'lük Sarı ve 4-4'lük Siyah adlı iki paket sunuyor. Bu iki özel paket sayesinde Yeni Malatyasporlu taraftarlar, Turkcell'in dijital servislerinden ayrıcalıklı olarak yararlanıp takımlarına gelir katkısında bulunuyor.

Her iki destek paketine sahip taraftarlar galibiyet başına günlük 1GB hediye internet kazanırken, 4-4’lük Siyah Paket’e sahip taraftarların hattına buna ek olarak takımlarının attığı gol başına haftalık 200 MB internet tanımlanıyor.

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı ziyaret ederek başarı diledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yiş, "Tarihinde ilk kez bu heyecanı yaşayacak ve bizlere de yaşatacak olan temsilcimiz Yeni Malatyaspor’un Avrupa'da yoluna devam edeceğine eminiz. Yeni Malatyaspor, kulübün değerli yönetimi ve Sergen Yalçın hocanın başarılı teknik direktörlüğüyle bu tarihi maçta gerekli skoru alarak ülkemizi başarıyla temsil edecektir. Dijital işbirliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğumuz Yeni Malatyaspor’a, UEFA Avrupa Ligi yolculuğunda başarılar diliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:54
  1. Turkcell

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