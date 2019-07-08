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Turkcell'den veri merkezlerine 2 milyar TL'lik yatırım

Türkiye'de 8 veri merkezi kurarak "Türkiye'nin datası Türkiye'de kalmalı" stratejisini güçlendiren Turkcell'in, veri merkezlerine yaptığı toplam yatırım 2020 sonunda 2 milyar TL'yi bulacak- Turkcell, yeni grup şirketi Turkcell Dijital İş Servisleri ile bulut, siber güvenlik, nesnelerin interneti, büyük veri, iş çözümleri, sistem entegrasyonu ve yapay zeka çözümleri de dahil olmak üzere dijital sektörel çözümler sunuyor- Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata:- "Saldırı önleme sistemleri, virüs önleme gibi her güvenlik katmanında önlemlerimiz var. Siber güvenlik konusunda hem sistem hem de insan kaynaklarına yatırım yapıyoruz"

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:13
Turkcell'den veri merkezlerine 2 milyar TL'lik yatırım

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Türkiye'de 8 veri merkezi kurarak "Türkiye’nin datası Türkiye’de kalmalı" stratejisini güçlendiren Turkcell, önümüzdeki yılın sonunda veri merkezlerine toplam 2 milyar TL yatırım yapmış olacak.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, önümüzdeki dönemde müşteri odaklı yaklaşımını güçlendirmeyi planlayan şirket, ana alanlarından birini kurumlara ve sektörlere dijital çözümler sunmak olarak belirledi.

Turkcell, yeni grup şirketi Turkcell Dijital İş Servisleri’yle bulut, siber güvenlik, nesnelerin interneti, büyük veri, iş çözümleri, sistem entegrasyonu ve yapay zeka çözümleri de dahil olmak üzere firmalara tek noktadan uçtan uca dijital sektörel çözümler sunmaya devam edecek.

Servisler ve iş çözümleriyle son üç yılda dünyanın en hızlı büyüyen operatörü olma başarısını gösteren Turkcell, sekiz veri merkeziyle Türkiye’nin en büyük veri merkezi işletmecisi unvanına sahip.

Dünyanın en gelişmiş ve en güvenli yeni nesil veri merkezlerini müşterileriyle buluşturmak için çalışan şirket, 2016’da açılan Gebze Veri Merkezi’nin ardından geçen yıl da 14 bin 500 metrekare tesis ve 2 bin 400 metrekare beyaz alan büyüklüğüne sahip İzmir Veri Merkezi’ni hizmete sundu. Bu yıl Ankara, 2020’de de Çorlu veri merkezlerinin tamamlanmasıyla yapılan yatırım miktarı 2 milyar TL’yi bulacak.

Aynı zamanda Türkiye’nin bulut hizmetleri işletmecisi olan Turkcell, kurumsal müşterilerine bulut servislerini sunuyor. Kurumların tüm bilgi teknolojileri altyapısını Turkcell Veri Merkezleri'nde konumlandırıp müşterilerinin maliyetini düşürürken, esnek bir altyapı sağlıyor.

- Şirketlere yerli ve milli siber güvenlik hizmeti

AA muhabirine veri merkezi yatırımlarıyla ilgili açıklama yapan Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, güvenlik uygulamaları ve veri merkezlerine yaptıkları yatırımın gelecek dönemde daha net ortaya çıkacağını söyledi.

Siber güvenlik konusunda her ülkenin kendi altyapısını sağlaması gerektiğini anlatan Özata, şunları kaydetti:

"Biz Turkcell olarak yakın bir zaman önce dünya standartlarında bir siber güvenlik operasyon merkezi açtık. Saldırı önleme sistemleri, virüs önleme gibi her güvenlik katmanında önlemlerimiz var. Siber güvenlik konusunda hem sistem hem de insan kaynaklarına yatırım yapıyoruz.

Amacımız yerli ve milli bilgi birikimimizi artırarak Türkiye’nin siber güvenlik alanında söz sahibi ülkelerden biri olabilmesine katkı sağlayabilmek. Bu kapsamda güvenlik eğitim sistemiyle her yıl 30 genci yetiştiriyoruz. Bunların bir kısmını şirketimizde istihdam ediyoruz, diğer kısmını sektörün ihtiyacına sunuyoruz. Ayrıca uzman kadromuzla şirketlere danışmanlık hizmeti de sunarak sistemlerinin güvenliğini test ederek bu alanda ne tür ihtiyaçları olduğunu analiz ederek gerekli çözümleri sağlıyoruz. Böylece danışmanlık, analiz, altyapı, test gibi süreçleri müşterilerimiz için biz yönetiyoruz."

- "FIRST en iyi kaynaklara erişimi sağlıyor"


Özata, Turkcell Maltepe Teknoloji Plaza’daki Siber Güvenlik Operasyon Merkezi’nin bu alanda en prestijli sertifikalardan Forum of Incident Response Security Teams - Olay Müdahale Güvenlik Ekibi Forumu (FIRST) sertifikasıyla tescillendiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"FIRST, dünyanın her yerinden akredite güvenlik operasyon merkezleriyle çalışarak olası tehditlere karşı önlemlere ulaşma ve koruma için en iyi kaynaklara erişimi sağlıyor. Türkiye’de FIRST sertifikasına sahip ve müşterilerine hizmet sunan ilk şirketiz. Bu merkezi kamu kurumları için de güvenlik çözümleri üretilebilecek bir altyapıyla dizayn ettik."

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:13
  1. Ceyhun Özata
  2. siber güvenlik
  3. Turkcell
  4. Turkcell Dijital İş Servisleri
  5. veri merkezi

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