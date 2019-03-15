0553 313 94 23

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu görevinden ayrıldı

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'nun görevinden ayrıldığı öğrenildi.

15 Mart 2019 Cuma 10:36
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu görevinden ayrıldı

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu görevinden ayrıldı. Turkcell'in Kamu Aydınlatma Platformu'na resmi bir açıklamayla değişikliği bildirmesi bekleniyor. Kaan Terzioğlu 2015 nisan ayından bu yana Turkcell Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu görevi bırakıyor. Turkcell’i mobil operatörlükten digital servislerle dönüştürme başarısı gösteren Kaan Terzioğlu dün akşam itibarıyla görevinden ayrıldı. Habertürk'te yer alan habere göre bugün Turkcell Genel Müdürlüğü için yönetim kurulu bir açıklama yapacak. Son olarak Turkcell eski Genel Müdürleri 25’inci yıl etkinliği için hafta başında bir araya gelmişti.

Kaan Terzioğlu kimdir?

Kaan Terzioğlu, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra profesyonel iş hayatına 1990 yılında Arthur Andersen Türkiye’de Bağımsız Denetim Uzmanı ve Mali Müşavir olarak başladı.

Kaan Terzioğlu, 1992 yılında Arthur Andersen ABD’de Bilişim Stratejileri ve Güvenliği Uzmanı, 1994 yılında Arthur Andersen Belçika’da Bilgi Yönetimi ve Dijital Strateji Hizmetleri Lideri, 1998 yılında Arthur Andersen Türkiye’de Danışmanlık Hizmetleri Türkiye Operasyonları Başkan Yardımcısı olarak çalıştı.

1999-2012 yılları arasında Cisco Systems Brüksel ofisinde sırasıyla, EMEA Bölgesi e-ticaret Strateji Takım Lideri, EMEA Bölgesi İleri Teknoloji Satış Direktörü, Teknoloji Pazarlama Organizasyonu Yönetici Direktör, EMEA ve Orta ve Doğu Avrupa Başkan Yardımcısı görevlerini üstlenen Kaan Terzioğlu, 3 Nisan 2012-1 Nisan 2015 tarihleri arasında Akbank, Aksigorta A.Ş. Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. ve CarrefourSA A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış ve ardından Nisan 2015 tarihi itibarıyla Turkcell Genel Müdürü olarak göreve başlamıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 10:36
  1. Kaan Terzioğlu
  2. Turkcell
  3. Kamu Aydınlatma Platformu
  4. KAP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spor camiasından Yeni Zelanda mesajları
    1. Spor camiasından Yeni Zelanda mesajları
    2. Hrant Dink davasında yeni gelişme!
    3. Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen..
    4. Ömer Günel; “Örnek bir kent konseyimiz..
    5. Başkan Eroğlu: “Boş vaatler vermem”
    6. Özhaseki: “Bu kadar kirli bir ilişki..
    7. Yaşlı çifti dolandırmaya çalışan 4..
    8. "Türkiye, turizmde umduğunu bulacak"
    9. Erdoğan: Asıl büyük reform şehir..
    10. Erdek’te“Pİ Günü” kutlandı
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingi..
    12. Yeni Zelanda’da iki camiye terör..
    13. Başkan Avcı: “Olmayacak şeylerin..
    14. Seyhan’a, Türkiye’nin en büyük Amatör..
    15. Otomobili delip içeri giren demir..
    16. Hrant Dink cinayeti davasında sanıklar..
    17. Avrupa Birliği'den Yeni Zelanda'da..
    18. Hamile kadın, 6 saatte hastaneye..
    19. Haliliye Voleybol Takımı..
    20. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg:..
    21. Yeni Zelanda'daki iki camiye terör..
    22. Bahar alerjisi olanlar dikkat
    23. Antalya’da yaşlı adamı öldüren..
    24. Arçelik'ten EBRD ile yaklaşık 1 milyar..
    25. Pasinler TSO ve TANAP’tan ortak proje
    26. Başkan Epcim: “Hakkari’de 600 konut..
    27. Cumhurbaşkanlığı Turu için geri sayıma..
    28. Minik eller Yemenli yetimin yüzünü..
    29. Yeni Zelanda ile Bangladeş arasındaki..
    30. Özel Lokman Hekim Van Hastanesinde..
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Erdoğan'a seslenen Levent Gültekin'den büyük küstahlık: Ezan kutsal değildir, sanane Ezandan!
    Erdoğan'a seslenen Levent Gültekin'den büyük küstahlık: Ezan kutsal değildir, sanane Ezandan!
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Bir cümle Sisi’yi salladı! Dalga dalga yayılıyor
    Bir cümle Sisi’yi salladı! Dalga dalga yayılıyor
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler