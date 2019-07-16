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Turkcell’den tüm şehit eş ve çocukları ile gazilere destek

Turkcell, 15 Temmuz’dan geçerli olmak üzere tüm şehit eş ve çocukları ile gazilerin iki aylık tarife ücretini karşılıyor.

16 Temmuz 2019 Salı 16:48
Turkcell’den tüm şehit eş ve çocukları ile gazilere destek

Turkcell, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle ülkesi için can veren şehitleri ve cesurca mücadele eden gazileri bir kez daha anıyor. Kahramanlarımızın her zaman yanında olan Turkcell, 15 Temmuz’dan geçerli olmak üzere tüm şehit eş ve çocukları ile gazilerin iki aylık tarife ücretini karşılıyor.

Turkcell, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üçüncü yıldönümünde, demokrasi mücadelesi veren kahramanları bir kez daha hatırlayarak Türkiye’ye gönülden bağlılığını gösteriyor. Türkiye’nin Turkcell’i, bugüne kadar ülkesi için canını veren şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz için yeni bir destek kampanyası başlattı. Turkcell’li olan tüm şehit eş ve çocukları ile gazilerin 15 Temmuz’dan itibaren 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı da kapsayacak şekilde iki aylık tarife ücretini Turkcell karşılıyor.

Şirket olarak her zaman şehit yakınlarının ve gazilerin yanında olduklarının altını çizen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan şunları söyledi: “Tarihimizin en büyük ihanet hareketinin yaşandığı 15 Temmuz 2016 gecesinde en hızlı hareket eden şirketlerden birisi olarak ülkemize, demokrasiye ve birbirimize bağlılığımızı açıkça ortaya koymuştuk. Bu bağlamda ülkesine ve demokrasisine sahip çıkan halkımızın birbirleriyle haberleşmesi için ‘Acil Durum Paketi’ hazırlamıştık. Aradan geçen sürede Türkiye’nin Turkcell’i olarak, ülkemize her alanda değer katmak ve insanımıza layık olduğu hizmeti sunmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Bu vesileyle ülkemiz için can veren tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle bir kez daha anıyoruz.

Sosyal Destek Kampanyası ile de yanlarında

Turkcell Sosyal Destek Kampanyası ile de şehit eş ve çocuklarının, gazilerin yanında duruyor. Faturalı tüm tarifelerde yüzde 25 indirim ve faturasız tüm tarifelerin paketlerinde yüzde 25 daha fazla kullanım sağlıyor. Tüm bunlar için ilgili durumları gösterir rapor veya kimlik ile başvurmak yeterli oluyor. Daha detaylı bilgiye www.turkcell.com.tr/kampanyalar/diger-kampanyalarimiz/sosyal-destek-kampanyasi adresinden erişmek mümkün.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 16:48
  1. Turkcell
  2. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  3. 15 Temmuz hain darbe girişimi
  4. 30 Ağustos Zafer Bayramı
  5. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan
  6. Turkcell Sosyal Destek Kampanyası

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