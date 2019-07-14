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Turkcell'den, şehit eş ve çocukları ile gazilere destek

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle ülkesi için can veren şehitleri ve cesurca mücadele eden gazileri bir kez daha anan Turkcell, yarından geçerli olmak üzere tüm şehit eş ve çocukları ile gazilerin iki aylık tarife ücretini karşılayacak

14 Temmuz 2019 Pazar 21:33
Turkcell'den, şehit eş ve çocukları ile gazilere destek

İSTANBUL (AA) - Turkcell, 15 Temmuz'dan geçerli olmak üzere tüm şehit eş ve çocukları ile gazilerin iki aylık tarife ücretini karşılayacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üçüncü yılında, demokrasi mücadelesi veren kahramanları bir kez daha hatırlayarak, Türkiye'ye gönülden bağlılığını gösteren Turkcell, bugüne kadar ülkesi için canını veren şehitlerin yakınları ve gaziler için yeni bir destek kampanyası başlattı.

Turkcell'li olan tüm şehit eş ve çocukları ile gazilerin 15 Temmuz'dan itibaren 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da kapsayacak şekilde iki aylık tarife ücretini Turkcell karşılayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, şirket olarak her zaman şehit yakınlarının ve gazilerin yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tarihimizin en büyük ihanet hareketinin yaşandığı 15 Temmuz 2016 gecesinde en hızlı hareket eden şirketlerden birisi olarak ülkemize, demokrasiye ve birbirimize bağlılığımızı açıkça ortaya koymuştuk. Bu bağlamda ülkesine ve demokrasisine sahip çıkan halkımızın birbirleriyle haberleşmesi için 'Acil Durum Paketi' hazırlamıştık. Aradan geçen sürede Türkiye'nin Turkcell'i olarak, ülkemize her alanda değer katmak ve insanımıza layık olduğu hizmeti sunmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Bu vesileyle ülkemiz için can veren tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle bir kez daha anıyoruz."

- Meydanlardaki programlara ücretsiz WiFi

Öte yandan, açıklamaya göre, Turkcell, Sosyal Destek Kampanyası ile de şehit eş ve çocuklarının, gazilerin yanında duruyor. Faturalı tüm tarifelerde yüzde 25 indirim ve faturasız tüm tarifelerin paketlerinde yüzde 25 daha fazla kullanım sağlıyor. Tüm bunlar için ilgili durumları gösterir rapor veya kimlik ile başvurmak yeterli oluyor.

Turkcell ayrıca Demokrasi ve Şehitleri Anma programlarına katılacak vatandaşlarla dayanışma amacıyla, Türkiye'nin pek çok ilindeki etkinlik alanlarında ücretsiz WiFi sağlıyor. 15 Temmuz 2019 saat 00.00'dan 16 Temmuz 2019 sabahına kadar sunulacak olan hizmetten yararlanmak isteyenlerin, cihazlarında Turkcell Wi-Fi bağlantı ismini seçmeleri yeterli olacak.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 21:33
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