Turkcell'den kablosuz ağları akıllandıran teknoloji

İSTANBUL (AA) - Turkcell, bireysel fiber müşterilerine yönelik geliştirdiği Kanal Birleştirme Teknolojisi ile kullanıcılarına modemlerini hem uzak hem yakın mesafede en yüksek hız ve verimlilikle kullanma imkanı sundu.

Turkcell tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket mevcut bireysel fiber Wi-Fi kullanım performanslarını maksimum düzeye çıkaracak bir yenilik geliştirdi.

Turkcell’in Wi-Fi akıllandıran teknolojisi ile bireysel fiber müşterileri, modeme olan uzaklıklarına göre en yüksek Wi-Fi bağlantı hızını sağlayacak frekansa atanıyor. Geliştirilen bu teknoloji sayesinde Turkcell fiber modem, farklı kullanıcı davranışlarına göre akıllı telefon, tablet ve bilgisayarların 2.4 GHz - 5 GHz frekansları arasında otomatik geçiş yapmasını sağlıyor.

Kanal Birleştirme tekniğini bireysel fiber abonelerinin modemlerine uygulayan Turkcell, kararsız hale gelen Wi-Fi frekanslarını optimize ederek müşterilerinin maksimum performans ile internete bağlı kalmasını sağlıyor.

Böylece her geçen gün sinyal kirliliği nedeniyle kararsız hale gelen kablosuz ağ frekanslarının performansının azalması önlenerek evde kullanılan internet hızlarındaki düşüşün de önüne geçilebiliyor.

Kanal Birleştirme teknolojisinden yararlanmak isteyen müşteriler, Turkcell hatlarından "OTO WIFI" yazıp "2220"a, diğer operatörlerden ise "OTO WIFI" yazıp "0532 752 2000"a mesaj göndererek başvuru yapabiliyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, dünyanın ilk dijital operatörü olarak müşteri deneyimi ve inovasyon odaklı hareket ettiklerini belirtti.

Müşterilerine eşsiz bir müşteri deneyimi yaşatmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Sezgin, şunları kaydetti:

"Yaptığımız alt yapı yatırımlarından sunduğumuz ürün ve servislere değin her işimizde odağımıza müşterilerimizi alıyoruz. Bu doğrultuda şimdi de bireysel internet abonelerimizin evlerinde daha iyi ve kesintisiz internet deneyimi yaşayabilmeleri için Wi-Fi kullanım performanslarını en üst düzeye taşıyacak yepyeni bir teknolojiyi hayata geçirdik. Mobilde olduğu gibi fiberin de lideri Turkcell olarak müşterilerimize en iyi deneyimi sunmak için en yeni teknolojileri kullanarak öncü olmaya devam edeceğiz."



