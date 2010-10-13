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Turkcell’den faturalı “gençTarife”

Turkcell, 25 yaş ve altı gençler ve öğrencilere, ayda 29 liraya 300 dakika konuşma ve 3 bin SMS imkanı veren yeni faturalı ‘gençTarife’yi sunduğunu duyurdu

13 Ekim 2010 Çarşamba 09:00
Turkcell’den faturalı “gençTarife”

Turkcell’den yapılan yazılı açıklamada, yeni faturalı gençTarife’nin, üye olacak 25 yaş ve altı gençlere, benzersiz bir avantaj sağladığı belirtilerek, ‘gnçtrkcll’lilerin sahip olduğu, ücretsiz sinema bileti ve konserler, iletişimde ve hayatlarının farklı alanlarında avantajlar, sürpriz hediyeler, yaratıcı fikirlerini yarıştırarak ödül kazanabilecekleri platformlar gibi tüm fırsatları beraberinde getiren yeni faturalı gençTarife, yurt içinde her yöne ayda 300 dakika ile 3000 SMS'i KDV, ÖİV dahil sadece 29 TL’ye gençlerin kullanımına sunuyor” denildi. Yeni faturalı gençTarife'den yararlanabilmek için, son 60 gün içinde numara taşıyarak, yeni hat alarak ya da ödeme tipini değiştirerek (Hazır Kart'tan faturalı hatta geçerek) bireysel faturalı Turkcell abonesi olmanın yeterli olacağı belirti len açıklamada, 60 günden daha uzun süredir bireysel faturalı hat kullanan gençlerin de bu tarifeye geçebilecekleri kaydedildi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 11:10
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