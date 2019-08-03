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Turkcell’den bayramda yurt dışı müjdesi

Turkcell, tarifesi ne olursa olsun Turkcell, 5-18 Ağustos'ta yurt dışında olacak bireysel ve kurumsal faturalı tüm müşterilerine 1GB internetin yanı sıra 60 dakika görüşme veya 60 SMS hediye ediyor

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:06
Turkcell’den bayramda yurt dışı müjdesi

İSTANBUL (AA) - Tarifesi ne olursa olsun Turkcell, 5-18 Ağustos tarihleri arasında yurt dışında olacak bireysel ve kurumsal faturalı tüm müşterilerine 1GB internetin yanı sıra 60 dakika görüşme veya 60 SMS hediye ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, müşterilerini sadece Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde en iyi hizmetle buluşturma amacıyla çalışan Turkcell, Kurban Bayramı'nda yurt dışına çıkacak müşterilerine özel bir hediye sunuyor.

Bireysel ve kurumsal faturalı tüm Turkcell’liler tarifelerinden bağımsız olarak bayram döneminde yurt dışında yapacakları 1GB’lık internet kullanımının yanı sıra 60 dakika görüşme (arama/aranma) veya 60 SMS’i bayram hediyesi olarak ücretsiz kullanabilecek.

88 ülkeyi kapsayan Kurban Bayramı hediyesiyle, Turkcell’liler rahat bir şekilde iletişim kurabilecek. 5-18 Ağustos'ta yurt dışında bulunacaklara otomatik olarak tanımlanacak olan hediyeyle Turkcell müşterileri sevdikleriyle Türkiye’deki gibi bayramlaşacak.


-“Turkcell’liler bayramın coşkusunu yurt dışında da yaşayacak”


Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, şunları kaydetti:

“Turkcell olarak sadece yurt içinde değil yurt dışında da müşterilerimizin yanındayız. Ülkemiz ve insanlarımızın için son derece manevi anlamlar taşıyan Kurban Bayramı’nda müşterilerimize yakınlarıyla rahatça bayramlaşabilmeleri için bugüne kadar benzeri olmayan bir hediye sunuyoruz. Bu hediyemiz sayesinde Turkcell’liler gerek internet üzerinden gerekse konuşarak bayramın coşkusunu dünyanın dört bir yanına taşıyacak. Bu vesileyle tüm Türkiye’nin bayramını şimdiden kutlarız.”

Yurt dışındaki ilk kullanımda devreye girecek ve 1 saat geçerli olacak hediyenin kullanılabileceği ülkeler şöyle:

ABD, Almanya, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika, Beyaz Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Brezilya, Bruney, Bulgaristan, Cebelitarık, Çek Cumhuriyeti, Çin, Danimarka, Ekvator, Ermenistan, Estonya, Faroe Adaları, Fiji, Filistin, Finlandiya, Fransa, Guatemala, Güney Afrika, Güney Kore, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, Hong Kong, Irak, İngiltere, İran, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Kanada, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kıbrıs, Kırgızistan, Kosova, Kosta Rika, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Makao, Makedonya, Malezya, Malta, Mısır, Moldova, Monako, Montserrat, Nepal, Nijer, Norveç, Panama, Polonya, Portekiz, Porto Riko, Romanya, Rusya, San Marino, Sırbistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, Sri Lanka, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tayland, Tayvan, Tunus, Ukrayna, Uruguay, Yeni Zelanda, Yunanistan.


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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:06
  1. Turkcell

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