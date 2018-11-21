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Turkcell “Yılın En İyi İşveren Markası” seçildi

Turkcell, LinkedIn tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen LinkedIn Talent Awards (Türkiye Yetenek Ödülleri kapsamında Yılın En İyi İşveren Markası (Best Employer Brand)” ödülüne layık görüldü-Turkcell İnsan Kaynakları Direktörü Hasan Kaya:-"Yeteneğe ulaşmak üzere LinkedIn ile kurduğumuz güçlü iş birliğimiz sonrası elde ettiğimiz bu değerli ödül, doğru yolda olduğumuzun da kanıtı"

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:17
Turkcell “Yılın En İyi İşveren Markası” seçildi

İSTANBUL (AA) – Turkcell’in, ikincisi düzenlenen LinkedIn Yetenek Ödülleri’nde “En İyi İşveren Markası” seçildiği bildirildi.

Turkcell’den yapılan açıklamaya göre, 600 milyona yakın üyesiyle dünyanın en büyük profesyonel ağlarından olan LinkedIn tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen LinkedIn Talent Awards (Türkiye Yetenek Ödülleri) sahiplerini buldu.

Türkiye’nin en güçlü şirketlerinin performansının bireysel ve kurumsal kategorilerde değerlendirildiği listede Turkcell, “Yılın En İyi İşveren Markası (Best Employer Brand)” seçildi.

Açıklamaya göre, Linkedin Insight ekibi en iyi yetenekleri bulmak, kazanmak ve bünyesinde tutmak için LinkedIn Yetenek Çözümlerini kullanan Türkiye'deki 200'den fazla organizasyonun performansını tamamen sayısal verilerle incelerken, şirketlerin sayfalarındaki bütünlük, yaratıcılık ve etkileşim düzeyini dikkate alarak yapılan analiz sonucu Turkcell, kurumsal kategoride bu ödüle layık görüldü.

-Türkiye’nin en büyük 200 şirketi yarışıyor

En iyi yetenekleri bulmak, kazanmak ve bünyesinde tutmak konusunda şirketlerin başarı hikayelerinin değerlendirildiği listede, bireysel ve kurumsal kategoride ödüle layık görülenler belirleniyor.

Ödüller bireysel kategoride “En Sosyal İşe Alım Uzmanı” ve “En Sosyal Yönetici”, kurumsal olarak da “En Başarılı İşe Alım Ekibi”, “En İyi İşveren Marka” ve “LinkedIn Yükselen Yıldız” branşlarında veriliyor. Türkiye’de 6 milyonu aşkın üyeye sahip Linkedın, 200'den fazla kurumun performansını değerlendirerek söz konusu listeyi hazırlıyor.

Turkcell İnsan Kaynakları Direktörü Hasan Kaya, konuya ilişkin açıklamasında, Turkcell’in, İnsan Kaynakları (İK) alanında hayata geçirdiği öncü uygulamalarla da farklılaştığını belirterek, şunları kaydetti:

“3,5 yıl önce başlattığımız dijital dönüşüm stratejimiz doğrultusunda, İK süreçlerini de dijital ortamlara taşıdık. Geldiğimiz aşamada ihtiyaç duyduğumuz İK süreçlerine mobil ortamlardan ulaşabiliyor, dijitalleşen dünyada şirket ve çalışanlar olarak hız ve nokta atışı yaparak doğru insan kaynağına erişebiliyoruz. Yeteneğe ulaşmak üzere LinkedIn ile kurduğumuz güçlü işbirliğimiz sonrası elde ettiğimiz bu değerli ödül, doğru yolda olduğumuzun da kanıtı. Tüm bu çalışmalarımızın, dünyanın en geniş profesyonel ağı LinkedIn tarafından takdir edilmesi bizim için gurur verici.”

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 16:17
  1. Turkcell

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