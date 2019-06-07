"Turkcell Yıldızlı Geceler" başlıyor Berkay konseriyle 24 Temmuz'da başlayacak 9 günlük seri, 1 Ağustos'ta Demet Akalın'ın sahne almasıyla sona erecek

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in klasik hale gelen "Yıldızlı Geceler" konserleri, bu yıl Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde Poll Production organizasyonuyla müzikseverlerle buluşacak. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sanatçılar, 24 Temmuz-1 Ağustos arasında İstanbullu müzikseverlerle buluşacak.

Berkay'ın 24 Temmuz sahne almasıyla başlayacak "Yıldızlı Geceler"de, sırasıyla Ziynet Sali, Koray Avcı, Sibel Can, Serdar Ortaç, Cengiz Kurtoğlu & Hakan Altun, Selami Şahin, Mustafa Sandal ve Demet Akalın konser verecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.