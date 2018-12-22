Turkcell, Türkiye’nin dönüşümünde dijital entegratör olacak

İSTANBUL (AA) - Şehir hastanelerinden İstanbul Havalimanı’na Türkiye’nin en büyük projelerinde sistem entegratörü olarak yer alan Turkcell, Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, ürettiği teknolojiyle artık “entegratör” kimliğiyle de ön plana çıkıyor. Sağlıktan enerjiye, veri merkezinden kamuya onlarca farklı sektörde dijital entegratör olarak başrol oynayan Turkcell, iş birliği yaptığı şirketlerin yanı sıra Türkiye’nin dijital ekonomisine de değer katıyor.

Türkiye’de dijital dönüşüm konusunda önemli adımlar atılırken Türkiye’nin Turkcell’i her alanda olduğu gibi bu dönüşüme de en büyük katkıyı veriyor. Bilişim hizmetleri satışı konusunda Türkiye’nin en büyük firmalarından biri olan Turkcell, hizmetlerin kapsamını genişleterek kurumsal şirketleri birlikte büyümeye davet ediyor. Turkcell, bir dijital entegratör olarak sadece Türkiye’de lider olduğu alanlarda değil, teknolojinin dokunduğu her alanda şirketlerin daha hızlı karar almalarını, daha verimli çalışmalarını sağlayacak projeler üretiyor.

Bu yılın eylül ayında IDC tarafından yayınlanan analiz raporuna göre, sistem entegratörlerinin oluşturduğu toplam pazar büyüklüğü 1,5 milyar doları aşmış durumda bulunuyor. Türkiye’nin öncü BT hizmetleri oyuncularının yer aldığı analiz raporunda Turkcell, kurumsal müşterilerine sunduğu çözüm ve hizmetlerle en büyükler arasında yer alıyor.





- “Dijital entegratörlük” kurallarını yeniden yazıyoruz





Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, en yenilikçi ve işletmelere değer katan projelerin ortak akıl ile hayata geçirilebileceğini belirterek, “2015 yılında mobil ve sabit hizmetlerimizi birleştirerek yola çıktığımızda dijital ürün ve servislerimizin de sayısını artırmaya başladık. Dijital operatör yolculuğumuzun ilk adımlarını o zaman atmıştık. Bu ürün ve servisleri müşterilerimize özel çözümlerle sunduk." ifadelerini kullandı.

Erkan, müşterilerin veri merkezi ihtiyacını karşılayabilmek için 2016 yılında Gebze’de büyük bir yatırım yaptıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Kurumsal müşterilerimiz tarafından kullanılan ürün ve servisler, bizi yeni çözümler üretmeye yönlendirdi. Müşterilerimizin cihazlarını uzaktan yönetme ihtiyaçlarına özel çözümler, ERP, CRM ve işletim sistemleri yönetimi gibi çözümleri de ekledik. Çözümlerin artması ve barındırma, güvenlik gibi ihtiyaçları da beraberinde getirdi. Böylece yeni veri merkezimizi bu sene İzmir’de açtık. Müşterilerimizin ihtiyacı olan bilgi teknolojileri çözümlerini dijital entegratör olarak uçtan uca vermek ve onların işlerine değer katarak Türkiye’yi büyütmek bizim için çok değerli. Geleceğin dijital entegratörlük kurallarını yazmaya soyunmuş bir şirket olarak, kurumsal müşterilerimize verdiğimiz hizmetleri farklılaştırmaya talibiz.”





- Turkcell en büyükler arasında





IDC’nin yayınladığı Türkiye'deki lider BT hizmetleri oyuncularının analiz raporunda Turkcell, kurumsal müşterilerine sunduğu çözüm ve hizmetlerle en büyükler arasında yer aldı.

Raporda, BT hizmetlerinin toplam pazar büyüklüğü 1,5 milyar dolar olarak veriliyor. Bu çalışma Türkiye’deki ilk 100 BT hizmeti veren şirketleri kapsıyor. Raporun BT pazarı hakkında bilgilerin verildiği özet bölümünde bir telekom operatörü olarak Turkcell’in mega projelerinden biri olan Şehir Hastaneleri projesinden bahsediliyor.

Turkcell’in dijital entegratör katkısıyla hizmet verdiği sektörlerde sırasıyla sağlık, perakende ve finans öne çıkıyor. Yıllar boyu elde ettiği tecrübesiyle Turkcell, Türkiye’nin en hızlı ve güvenli veri merkezlerinden, kullanıcılara veri barındırmadan, bulut hizmetlerine, siber güvenliğe kadar farklı hizmetler sunuyor. Yapısını dijital çeviklik üstüne kuran Turkcell, hızlı adapte olma yeteneklerini şirketler için kullanılabilir hale getiriyor.

Tüm yönetsel özelliklerinin yanında 5G gibi geleceğin teknolojileri konusunda ülkenin en büyük araştırma yatırımlarını gerçekleştiren Turkcell, IoT gibi konularda benzersiz bir bilgi birikimine sahip. Turkcell bu birikimi şirketleri geleceğin teknolojilerine hazır tutmak için fırsat olarak kullanıyor.