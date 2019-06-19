Turkcell mühendisleriyle meslektaş olan DELİKANLI

Ordu’da yaşayan 17 yaşındaki İbrahim Berk Karaal, Turkcell’in Zekâ Gücü sınıflarında keşfedilen ve yetiştirilen dâhilerden biri. Bilgisayarcılardan işe yaramayan eski işlemcileri toplayıp güneş enerjisi üretebileceği ‘fotovoltaik hücre’ yapma gayretine giren Karaal, Zekâ Gücü Projesi’nin mobil uygulamasının ön yüzü için Turkcell mühendisleriyle birlikte çalıştı.

Onun da hayalleri var

Zekâ Gücü eğitmenlerinin kendisine pek çok konuda yardım ettiğini dile getiren Karaal, hedefinin bir yazılım şirketinin başına geçmek olduğunu belirtti. “Ülkemiz için çalışan, elinden gelenin en iyisini yapan, pes etmeyen birisi olacağım” sözünü veren Karaal, şöyle dedi: “En büyük hayalim tabii ki kusursuz insansı robotlar üretmek. İnsansı robotların yapabilecekleri saymakla bitmez. Tabii ki insansı robot üretiyorsam güçlü bir yapay zekâ da geliştirmem gerekiyor. Güçlü bir yapay zekâ da hedeflerim arasında. Üçüncü olarak da daha ucuza mal edilebilen güneş enerji sistemleri. Güneş enerjisini bedava enerji olarak adlandırmak mümkündür. Tek sorun bunu elde edeceğimiz sistem. Bu sistemler biraz pahalı. Eğer daha ucuza mal edilen bir güneş enerji sistemi yapsak kim kullanmaz ki? Herkesin evinin çatısında bir panel olsa ne güzel olur değil mi?”