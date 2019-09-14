Turkcell Genel Müdürü Erkan, Dünya Mobil Operatörler Birliği’ni ziyaret etti

Ziyaret öncesinde ise Londra’da gazetecilerle bir araya gelen Erkan, sektördeki güncel konular ve Turkcell’in hedeflerine ilişkin açıklamalar yaptı.

“Biz TV+’ı 2013 yılında, BiP’i 2014 yılında geliştirmeye başladık. Aradan geçen 6-7 senede bugün elimizde milyonlarca kullanıcısı olan 20’den fazla dünya klasmanında uygulama var. Bizim kendi dijital uygulamalarımızı geliştirmemiz telekom şirketlerinin OTT’ler ile rekabet edebileceklerini göstermesi bakımından da dünyada ilk hamle oldu. Üstelik diğer operatörler bu uygulamaları alıp kendi altyapılarına entegre ederek, kendi müşteri datalarını kendi şebekelerinde ve veri merkezlerinde saklayarak kullanabilir durumda. Bugün 38 ülkeden 9 farklı operatör bizim uygulamalarımızı müşterilerine sunuyor. Önümüzdeki yıllarda bu ülkelerin sayısının hızla artacağına inanıyorum.”

Turkcell’in gelecek dönemdeki hedeflerinden de söz eden Murat Erkan, “Turkcell olarak yeni nesil teknolojilere yönelik yatırım ve çalışmalarımız hız kesmeden sürecek. Bu kapsamda 5G’nin yanı sıra yapay zekâ, robotik teknolojiler, Endüstri 4.0, nesnelerin interneti, büyük veri, akıllı teknolojiler, siber güvenlik ve bulut teknolojileri odaklanacağımız konular arasında yer alacak. Dijital İş Servisleri şirketimiz ile sunduğumuz yeni nesil çözümler sayesinde kamu ve özel sektörün dijital dönüşümüne katkı sağlayarak dijital ekonomimizin gelişimine destek oluyoruz. Bu alandaki başarımız rakamlara da yansıyor. 6 ayda bu alandaki gelirimizi yüzde 62 artırarak 693 milyon TL’ye çıkardık.” şeklinde konuştu.

- "Paycell ile ilkleri hayata geçiriyoruz”

Dijitalleşmenin finansal ayağındaki dönüşümde de Paycell markası ile iddialı olduklarını dile getiren Erkan şunları söyledi:

“Türkiye’nin en büyük ödeme platformu olmayı hedeflediğimiz Paycell’le birçok ilki hayata geçirdik. Artık Turkcell müşterileri Paycell uygulaması ile mobil cihazları üzerinden şehir içi taşımacılıkta kullanılan İstanbulkart’larına yüklemeleri kolaylıkla yapabiliyorlar ve isterlerse Turkcell faturalarına yansıtabiliyorlar. Aktif kullanıcı sayısı 6 ayda 4 kat artan Paycell Kart’a “harçlık kart” olarak tanımlanabilme özelliğini getirerek, ebeveynlerin hayatını kolaylaştırdık. Yine Paycell Kart ailesine, “Nakit Çeken Kart”ı ekleyerek yüklenen miktarın nakit olarak çekilebilmesi özelliğini getirdik. Bu alanda geliştirdiğimiz ve bugüne dek 4 milyon kez indirilen Paycell uygulaması üzerinden artık sadece cep telefonu numarasıyla 7/24 para transferi yapmak da mümkün. Ayrıca Paycell ile destek verdiğimiz İstanbulkart ve yemek kartı özelliklerini tek bir kartta buluşturan milli yemek kartı projesi Paye Kart, üye iş yeri sayısını her geçen gün artırıyor.”

- “Türkiye hızlı ve kaliteli interneti tercih ediyor”

Turkcell Genel Müdürü Erkan, Türkiye'nin gerçek anlamda kaliteli ve hızlı interneti istediğini belirterek, "Bunun en büyük göstergelerinden biri de müşterilerimizin mobil üzerinden genişbant fiber hızında internet hizmeti verdiğimiz ürünümüz Superbox’a gösterdiği yoğun ilgi. 2. Çeyrek sonu itibariyle 130 bin Superbox abonemiz bulunuyor. Bu alanda rakipsiziz. Türkiye’deki yegane kablosuz geniş bant hizmetini Superbox ile veriyoruz. Ama bu dijitalleşen Türkiye için yeterli bir çözüm değil. Geleceğin Türkiye’si için ortak altyapıya destek veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Müşterilerini dinlediklerini ve onların ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler sunduklarını vurgulayan Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu anlamda en yeni örneğimiz ülkemize gelen turistlerin rahatça haberleşmeleri için hazırladığımız özel Turist Tanışma Paketi. Paketin içinde bir ay boyunca geçerli 20 GB internetin yanı sıra ülkemizde misafir olan turistlerin yurt dışındaki yakınlarıyla iletişim kurmaları için BiP’te geçerli 30 GB internet de yer alıyor. Paketi alanlara WhatsApp uygulamasından da sınırsız mesajlaşma olanağı sunuluyor. Hatta geçtiğimiz ay Liverpool ve Chelsea arasında Türkiye’de oynanan Süper Kupa finali için ülkemize gelen taraftarlara bu paket ile birlikte maç gününe özel sınırsız internet de sunduk. Kısa zamanda bu çözümümüz yabancı misafirlerimiz tarafından da büyük ilgi gördü. Ağustos ayı itibariyle bu hizmeti alan toplam turist sayısı yaklaşık 30 bin oldu.”