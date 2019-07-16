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Turkcell CEO'sundan darbecilere bomba cevap: S... gidin

Turkcell'in eski CEO'su Kaan Terzioğlu'nun 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi darbeci askerlerin internet hızının arttırılması talebine 'S... gidin' cevabını verdiği ortaya çıktı.

16 Temmuz 2019 Salı 11:36
Turkcell CEO'sundan darbecilere bomba cevap: S... gidin

Turkcell'in eski CEO'su Kaan Terzioğlu, alçak kalkışma gecesi Genelkurmay Başkanlığı'ndan gelen, "internet çıkış hızının arttırılması" talebine "O çapulcuya acil koduyla s.ktirin gidin mesajı çekin" yanıtının verilmesini istediği aradan geçen 3 yılın sonunda gün yüzüne çıktı.

15 Temmuz gecesi saat 02.22 sularında mesajlaşma grubuna şirket çalışanı H.Y.A, darbecilerin kontrolündeki Genelkurmay Başkanlığı’ndan internet çıkış hızının arttırılması talebinin geldiğini bildiriyor. Üst düzey şirket yöneticisi işlem yapılmayıp beklenmesi gerektiğini söylüyor. Kaan Terzioğlu ise çok net cümlelerle, “Genelkurmay Başkanlığımızdaki o çapulcuya acil koduyla s... gidin mesajı çekin” ifadelerini kullanıyor.


Kaan Terzioğlu'nun personeli ile yaptığı yazışmanın ekran görüntüsü

''Türkiye’nin bize ihtiyacı var''

Dönemin Turkcell CEO'su Terzioğlu, o gün yazışmalarla tüm personeli darbecilere karşı yüreklendirdi. En uzun gecenin yarısında şirket çalışanlarının bir kısmının katıldığı ‘Acil’ isimli bir yazışma grubu kuruldu.

Terzioğlu buradan da çalışanlarına darbecilere karşı dik durun çağrısı yaptı: “Size güveniyorum. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı var. Kulaklarınız ve dualarınız onunla olsun. Türkiye’nin bize ihtiyacı var.”

Kaynak: Yenişafak

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:36
  1. turkcell
  2. Kaan Terzioğlu
  3. 15 temmuz

YORUM YAZ

  • mustafamustafa53 dk önce
    Keşke bu tür yüksek dereceli resmi veya özel şirket yetkilisi olup ta o gece dik duranların bir toplam listesi çıkartılsa.Toplum tanısa hem müstakbelde yeni nesillere örnek olur,hem de millet az da olsa gizli kahramanlarından bazılarına vakıf olmuş olur.
  • Mac Mac 55 dk önce
    Helal olsun CEO ya demekki böyle duyarlı ve cesur insanlarımızda varmış bu diğer önemli görevde bulunan CEO ve yöneticilere kapak olsun İnşaallh.
  • mehmetmehmet56 dk önce
    Allah razı olsun.
  • DermanDerman57 dk önce
    Sayin kaan beye tesekurler oyle kahrananlar varki cogu insan bilmez hep baskalari kesfeder isi,iletisim turksel olsada hep hizmet ulke yararinadir.

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