Turkcell CEO'sundan darbecilere bomba cevap: S... gidin

Turkcell'in eski CEO'su Kaan Terzioğlu, alçak kalkışma gecesi Genelkurmay Başkanlığı'ndan gelen, "internet çıkış hızının arttırılması" talebine "O çapulcuya acil koduyla s.ktirin gidin mesajı çekin" yanıtının verilmesini istediği aradan geçen 3 yılın sonunda gün yüzüne çıktı.

15 Temmuz gecesi saat 02.22 sularında mesajlaşma grubuna şirket çalışanı H.Y.A, darbecilerin kontrolündeki Genelkurmay Başkanlığı’ndan internet çıkış hızının arttırılması talebinin geldiğini bildiriyor. Üst düzey şirket yöneticisi işlem yapılmayıp beklenmesi gerektiğini söylüyor. Kaan Terzioğlu ise çok net cümlelerle, “Genelkurmay Başkanlığımızdaki o çapulcuya acil koduyla s... gidin mesajı çekin” ifadelerini kullanıyor.



Kaan Terzioğlu'nun personeli ile yaptığı yazışmanın ekran görüntüsü

''Türkiye’nin bize ihtiyacı var''

Dönemin Turkcell CEO'su Terzioğlu, o gün yazışmalarla tüm personeli darbecilere karşı yüreklendirdi. En uzun gecenin yarısında şirket çalışanlarının bir kısmının katıldığı ‘Acil’ isimli bir yazışma grubu kuruldu.

Terzioğlu buradan da çalışanlarına darbecilere karşı dik durun çağrısı yaptı: “Size güveniyorum. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı var. Kulaklarınız ve dualarınız onunla olsun. Türkiye’nin bize ihtiyacı var.”

Kaynak: Yenişafak