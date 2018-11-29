Turkcell çalışanları geleceğe şimdiden hazır

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell Akademi ve dünyaca ünlü online eğitim platformu Udacity iş birliğinde hayata geçirilen Turkcell Digital Masters ile çalışanlar; veri analizi, makine öğrenmesi, yapay zeka, veri bilimine giriş, programlama ve iş analizi alanlarında yoğun bir eğitime tabi tutuldu.

9 aylık süreçte bin 88 Turkcell çalışanı, günde 10 saat çalışarak toplam 4 bin 878 proje hazırladı. Tüm programı başarıyla tamamlayan mezunlar, düzenlenen törenle sertifikalarını Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça’nın elinden aldı.

Sertifika almaya hak kazanan 721 çalışan için düzenlenen mezuniyet törenine Ahmet Akça’nın yanı sıra Turkcell İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Seyfettin Sağlam, Turkcell Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk ve Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen katıldı.

- "Atılan bu adımlarla ülkemizin geleceğine yatırım yapıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, Turkcell’in dünyanın ilk dijital operatörü olarak çalışanlarını Endüstri 4.0’a ve dijital geleceğe bugünden hazır hale getirmek için çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Gerçek sermayemizin insan olduğu bilinciyle çalışanlarımızı ve Türkiye’yi geleceğe hazırlamayı vizyonumuzun kalbine koyduk. Turkcell Akademi ile çalışanlarımızın gelişimini sürekli kılmak için eğitim teknolojilerine yatırımlar yapıyor, dünyanın en iyi üniversiteleri ve eğitim kuruluşlarıyla iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Tüm dünyada kabul gören Udacity iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz Turkcell Digital Masters da bu alandaki önemli örneklerden biri olma niteliğini taşıyor. Eğitimde demokratikleşme yaklaşımını benimseyerek şirket içerisindeki görev ve sorumluluklarından bağımsız olarak bu programı tüm çalışanlarımıza açtık. Digital Masters programıyla yetkinleşen insan kaynağımız, Endüstri 4.0 ile kuralların yeniden yazıldığı dünyada, geleceği tasarlayabilecek konuma ulaşmış durumda. Çalışanlarımız, bu programla kendi kariyerlerine önemli bir yatırım yapıyor. Ancak bunun ötesinde, atılan bu adımlarla ülkemizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Çalışanlarımızı geleceğe hazırlarken bu sayede Türkiye’yi de geleceğe hazırlıyoruz."

- Program sırasında 25 Turkcell mühendisine MIT'te eğitim

Program kapsamında eğitim gören çalışanlar arasında Massachusetts Institute of Technology (MIT) tarafından yapılan değerlendirme sonucu başarılı olan 25 kişi de MIT-Turkcell IOT Bootcamp'a katılma hakkı kazandı.

Bu sayede katılımcılar başta IOT ve RFID'in dünya standartları oluşturan MIT Dijital Öğrenme Başkanı Prof. Sanjay Sarma ve Prof Josh Siegel olmak üzere birbirinden önemli akademisyenler tarafından bir hafta boyunca Boston’da eğitim alma şansına kavuştu.

Buradaki eğitimler boyunca, IOT mimarileri, IOT ve fiziksel dünya arasındaki ilişki, IOT tasarımı, birbirine bağlı ve akıllı cihazlar gibi konular ele alındı. Eğitim programı sonunda öğrenciler 4 farklı IOT projesi de geliştirdi. Eğitim sonunda Turkcell çalışanlarına ayrıca MIT tarafından dünya çapında geçerli "MIT-Turkcell IOT Bootcamp" sertifikası verildi.

Türkiye’nin ilk kurumsal üniversitesi Turkcell Akademi, eğitimde dijitalleşme ve eğitim teknolojilerine yatırımla sürekli öğrenme dünyasını oluşturuyor.

2006’dan bu yana uzaktan öğrenme kanalı ve yüz yüze eğitimlerle yaklaşık 15,5 milyon saat eğitim veren Turkcell Akademi, her yıl Turkcell Grup ekosisteminde yer alan 55 bin kişiye ulaşıyor ve 800’ün üzerinde eğitmenle eğitimler sunuyor. Turkcell Akademi’de sadece 2018 yılında 2,2 milyon saat eğitim verildi ve ortalama kişi başı eğitim 65 saat olarak gerçekleşti.