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Turkcell çalışanları finans alanındaki uzmanlıklarını yeniliyor

Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen:- "Dijital operatör Turkcell olarak herkesin hayatını zenginleştirmek, insanlara yeni bir perspektif verebilmek için teknolojiyi fırsata çevirmeye devam edeceğiz"

30 Temmuz 2019 Salı 11:30
Turkcell çalışanları finans alanındaki uzmanlıklarını yeniliyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell Akademi, çalışanların gelişimine yönelik eğitim programlarına Finans Masters'i ekledi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, eğitimde fırsat eşitliği ve insana yatırım ilkeleri doğrultusunda hayata geçen Turkcell Akademi, Finans Masters Programı ile çalışanlarının kariyerine yeni bir uzmanlık alanı katmaya hazırlanıyor.

Dünyanın önde gelen üniversite ve uluslararası danışmanlık şirketlerinden seminer, eğitim ve simülasyonlarla hazırlanan program, çalışanları yepyeni bir uzmanlık alanına taşımayı hedefliyor.

Turkcell Akademi'nin dünyanın önde gelen üniversite ve kurumlarıyla hazırladığı 100 saatlik program, alanında isim yapmış isimleri videolarla katılımcılarla buluşturuyor. Eğitim boyunca işin teorisinden en güncel pratik uygulamalara, temel prensiplerden dijital finansa kadar pek çok alanda ulusal ve uluslararası uzmanlar dersler veriyor.

2 bin 275 Turkcell çalışanının başvurduğu program, ABD'nin saygın kurumlarından Rice Üniversitesi'nden akademisyenlerin eğitimleriyle başladı. Eylül ayına kadar eğitimlerini sürdürerek başarı sertifikası almaya hak kazanan çalışanlar, programın devamında Boğaziçi Üniversitesi ve dünyanın önde gelen finans danışmanlık şirketlerinin üst düzey isimlerinden eğitimler alacak.

Sınavlarını başarıyla geçen katılımcılar her iki üniversiteden de finans alanında uzmanlaştıklarını belgeleyen birer sertifika sahibi olacak. Katılım, sınav performansı, vaka, simülasyon ve ödev çalışmasında alınan değerlendirme notları sonucu hesaplanan puana göre ilk 10'a giren Turkcell çalışanı, yurt dışında eğitim alma veya yüksek lisansını tamamlama şansına erişecek.

- "Çalışanlarımızı zenginleştirmeye devam ediyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, eğitimde teknolojiyi kullanarak çalışanlarını zenginleştirmeye devam ettiklerini belirtti.

İnsana, sektöre ve topluma değer katma misyonlarını sürdürdüklerini vurgulayan Sezen, şunları kaydetti:

"Turkcell Finans Masters, alanında Türkiye'nin en büyük programı. Çalışanlarımız zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın, finans gibi evrensel bir alanda kendilerini geliştirme imkanı bulacak. Çalışanlarımızın, müşterileri ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlamasını, onların dijital yolculuğunda finansal hizmetlere erişimini kolaylaştırmasını ve ortak finans bakış açısıyla hareket etmesini amaçlıyoruz. Çalışanlarımızın kısa sürede yoğun ilgi göstermiş olması da kendilerini geliştirme ve şirketimizi zirveye taşıma hedefimizdeki ortaklığımızı ispat ediyor. Dünyanın en iyi üniversiteleriyle gerçekleştirdiğimiz iş birliklerine yenisini eklediğimiz için çok mutluyuz. Dijital operatör Turkcell olarak herkesin hayatını zenginleştirmek, insanlara yeni bir perspektif verebilmek için teknolojiyi fırsata çevirmeye devam edeceğiz."



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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:30
  1. Banu İşçi Sezen
  2. Finans Masters
  3. Turkcell

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