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Turkcell, BM'de toplum ve insan odaklı projelerini anlattı

Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Global Forumu bu yıl 8. kez gerçekleştirildi

23 Kasım 2018 Cuma 11:35
Turkcell, BM'de toplum ve insan odaklı projelerini anlattı

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Global Forumu bu yıl 8.kez gerçekleştirildi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, 19-20 Kasım 2018 tarihlerinde Birleşmiş Milletler'in New York'taki Genel Merkezinde gerçekleştirilen foruma Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı. Türkiye'yi temsilen etkinliğe katılan tek özel sektör temsilcisi olarak Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça da forum kapsamında bir konuşma gerçekleştirdi.

Forumun ilk günü düzenlenen "Üretken İşbirliği: Barışın Tesisinde Özel Sektör ve Sivil Toplumun Gücünü Kullanmak" başlıklı oturumda konuşan Akça, Turkcell'in toplum ve insan odaklı projeleri hakkında bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akça, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı'nın kurucularından biri olduğunu belirterek barışın tesisi için en önemli noktanın tüm insanların yaşam hakkına saygı göstermek olduğunu belirtti.

Akça, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye bugün insani yardıma dünyada en yüksek bütçe ayıran ülke ve Turkcell de bu ülkeye yakışan işler yapmak için çalışıyor. İlkokuldan doktoraya eğitim her alanında yer alıyoruz ve destek veriyoruz. Öğrenci bursları, okul inşaatları, üniversite işbirlikleriyle gelirlerimizin yüzde birini toplumsal fayda odaklı projelere ayırıyoruz. Okullarda teknoloji sınıfları açıyoruz, Suriyeli misafirlerimize teknolojik altyapımız ve dijital servislerimizle hizmet veriyoruz, girişimciliği destekliyoruz."

Toplumdaki dezavantajlı gruplara fırsat eşitliği yaratmak adına da önemli projeler yürüttüklerini kaydeden Akça, özel sektör tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerinde başarının sırrını iyiliği kurumsallaştırmak olduğunu belirtti.

Akça, şunları kaydetti:

"Günümüz dünyası, yalnızca devletlerin sorumluluk almasıyla çözülemeyecek kadar karmaşık problemlerle mücadele ediyor. Bu anlamda tüm dünyadaki özel sektör temsilcilerine büyük görevler düşüyor. Biz de bu sorumluluk bilinciyle hareket ederek projelerimizi daha güçlü, etkili, verimli, şeffaf ve daha yüksek fayda yaratacak bir noktaya taşımak ve ‘iyiliği kurumsallaştırmak’ adına Turkcell Vakfı’nı kurduk. Turkcell markasının gücünü ve güvenini de arkasına alan Turkcell Vakfı ile hem ülkemize, hem de tüm insanlığa hizmet etmeye devam edeceğiz."

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 11:35
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