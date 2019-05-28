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Turkcell, Avrupa'dan 2 ödülle döndü

Turkcell, Almanya'da düzenlenen Network Virtualization & SDN Europe ile Fransa'da gerçekleştirilen Next Generation Optical Networking Global organizasyonlarında ödül kazandı

28 Mayıs 2019 Salı 09:54
Turkcell, Avrupa'dan 2 ödülle döndü

İSTANBUL (AA) - Turkcell, Almanya'da düzenlenen Network Virtualization & SDN Europe ile Fransa'da gerçekleştirilen Next Generation Optical Networking Global organizasyonlarında ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, Avrupa'da 2 önemli organizasyondan birer ödülle döndü.

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Network Virtualization &SDN Europe'ta "En iyi NFV/SDN Çalışması" kategorisinde Turkcell, Data Optimizasyonu projesiyle birinci seçildi. Fransa'da düzenlenen Next Generation Optical Networking Global Konferansı'nda ise "Best Global Optical Service Provider (En İyi Küresel Optik Servis Sağlayıcı)" ödülünün sahibi Turkcell oldu.


- Turkcell’in çözümleriyle sayfa açılış süreleri yüzde 35 azaldı


Data optimizasyon projesi kapsamında Turkcell'in ortaya koyduğu TCP optimizasyon çözümü, müşterilerin internette zaman kaybını azaltıyor. Bu çalışma sayesinde sayfa açılış süreleri yüzde 35 azalırken, indirme hızları yüzde 27, yükleme hızları ise yüzde 60'a varan oranlarda artıyor.

Proje 1,4 Tbps’lık kapasitesi ile de bölgedeki openstack üzerinde çalışan en büyük sanal data optimizasyon çözümü olmasıyla fark yaratırken, mevcut altyapının korunması ve sağlanan tasarruf da büyük ilgi topladı.


- En iyi küresel optik servis sağlayıcı Turkcell


Çalışmalarını müşteri memnuniyeti odaklı bakış açısıyla sürdüren Turkcell, fiber altyapısı üzerinden sağladığı optik şebekesiyle de ödül aldı. Turkcell, Fransa’da her yıl düzenlenen Next Generation Optical Networking Global Konferansı'ndan "Best Global Optical Service Provider (En İyi Küresel Optik Servis Sağlayıcı)" ödülünü alarak dünyanın önde gelen operatörlerini geride bıraktı.

İpek Yolu’nu "Fiber Yolu"na dönüştürme stratejisiyle yola çıkan Turkcell, Orta Doğu, Asya ve Arap Yarımadası operatörleriyle gerçekleştirdiği taşıyıcı şebeke projeleri sayesinde yeni internet üssünün İstanbul olmasını sağladı.

Turkcell, sahip olduğu 45 bin kilometrelik fiber altyapısı üzerinden her yıl yüzde 60 büyüyen ve 2018 sonu itibarıyla 63 Tbps’a ulaşan, koruma yapısıyla müşterilerine yüzde 99,99 erişim sağlayan ağı sayesinde ödüle layık görülerek uluslararası platformlarda en iyi optik şebekeye sahip şirket olduğunu gösterdi.


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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 09:54
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