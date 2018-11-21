Turkcell adil kullanım kotası uygulamasını 1 Ocak'ta kaldırıyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell, 1 Ocak 2019 itibarıyla hizmet verdiği iki milyondan fazla ev ve iş yerinde Adil Kullanım Kotası (AKK) uygulamasını sona erdirecek.

Turkcell tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 2016'da yayımladığı düzenlemeye uygun olarak internet otobanlarındaki limitleri kaldıracak.

Böylece 1 Ocak itibarıyla, Turkcell'in hizmet verdiği iki milyondan fazla ev ve iş yerinde AKK uygulaması sona erecek.

Turkcell, limitsiz internete geçişte de müşterilerini herhangi bir koşul, şart sunmadan limitsiz internetle buluşturacak. Yeni dönemde Turkcell, tüm kurumsal ve bireysel fiberin yanı sıra DSL kullanıcılarını da gerçek limitsiz kullanıma taşıyacak.

Yeni dönemde tüm Turkcell kullanıcıları, hızları düşmeden internete bağlanmaya devam edecek. Bunun için, bir sözleşme ya da dilekçe olmadan kullanıcılar sistem tarafından otomatik AKK'sız döneme geçirilecek.





- "Müşterilerimize kafa karışıklığı yaratmayacağız"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, AKK'sız yeni döneme geçiş öncesi müşterilerine kafa karışıklığı yaratmadan ve formalite yaşatmadan gerçek limitsiz internet kullanımı yaşatacaklarını dile getirdi.

Dijital altyapı ve teknoloji sağlayıcısı olma vizyonuyla Türkiye'nin dijital ekosistemini güçlendirmek ve çeşitlendirmek için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Erkan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin geleceği ve menfaatleri için dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğunu hep birlikte görüyoruz. Dijital dönüşümün ve dijitalleşen dünyanın havası suyu da hiç şüphesiz ki internet bağlantı hizmetleri diyebiliriz. Biz Turkcell olarak 1 Ocak itibarıyla Turkcell'li iki milyondan fazla ev ve iş yerinde, dijital ekosistemde diledikleri gibi yaşayabilmeleri için daha önce de sonuna kadar desteklediğimizi belirttiğimiz AKK'sız internet kullanımını başlatıyoruz. Mevcutta, AKK tekliflerinde bulunan müşterilerimizi ek paket, ek fiyat, hediye gibi kavram karmaşasına sokmadan net bir şekilde AKK'sız internet dünyasına geçiriyoruz."

Erkan, hem var olan hem de Turkcell'e yeni gelecek müşterilerin bu dönemle birlikte gerçek limitsiz internetin keyfini süreceğini ifade etti.

Müşterilerin hayatlarını her alanda kolaylaştırmak için çabaladıklarını, onların talepleri doğrultusunda paketler hazırladıklarını vurgulayan Erkan, "Bu geçiş sürecinde de yine müşterilerimizin limitsiz tarifelere geçişlerini gerçekleştireceğiz fakat bu çözümlerin nihai çözüm olmadığını da her fırsatta dile getiriyoruz. Ülkemizdeki internete erişim maliyetlerinin düşürülmesi ve yüksek hızda internetin tüm Türkiye'ye en kısa sürede yayılabilmesi için ortak fiber altyapı kurgusunun bir an önce hayata geçmesi gerekiyor." değerlendirmelerini yaptı.