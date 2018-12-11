"Türkçe, tarihinde en güçlü günlerini yaşıyor"

ANTALYA (AA) - Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Türkçe'nin tarihinde en güzel ve güçlü günlerini yaşadığını bildirdi.

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen, "Türkçe Nedir? Ne Türkçedir?" konulu konferans veren Prof. Dr. Gülsevin, Türkçe'nin Türklerin konuştuğu dil olduğunu belirterek, Türkçe'yi anlamak için Türk'ü de anlamak gerektiğini söyledi.

Türklerin birçok coğrafyada yaşadığını vurgulayan Gülsevin, milletlerde her dilin başka dilden kelime aldığını belirtti.

Türk dilinde Çince'den Arapça'ya, Farsça'dan Rusça'ya, Ermenice'den Gürcü'ye kadar birçok kelime olduğuna değinen Gülsevin, farklı dillerde de çok fazla Türkçe kelime olduğuna işaret etti.

Gülsevin, "Türkçe, Çince'ye 307, Farsça'ya 2 bin 545, Urduca'ya 227, Arapça'ya 941, Rusça'ya bin 500, Ermenice'ye 262, Almanca'ya 166, İngilizce'ye 470 kelime vermiş. Bu rakamlar farklı yayınlarda farklı sayabiliyor." diye konuştu.

"Türkçe bozuluyor, yozlaşıyor" söylemlerine ilişkin de konuşan Gülsevin, bütün dünya dillerinin gerek televizyonlardan gerek dizilerle Amerikanca'dan etkilendiğini ifade etti.

"Türkiye Türkçesi şu anda tarihinde en güzel, en güçlü günlerini yaşıyor." diyen Gülsevin, dünyaya İngilizce'nin farklı şekilde yayıldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Gülsevin'e, öğretim üyeleri çeşitli hediyeler verdi.