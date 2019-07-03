0553 313 94 23

Türkçe öğrenmek için Serdivan’a geldiler

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Novi Pazar’dan Serdivan’a misafir olan öğrencilerle bir araya geldi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:06
Türkçe öğrenmek için Serdivan’a geldiler

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Novi Pazar’dan Serdivan’a misafir olan öğrencilerle bir araya geldi.


Misafir öğrencilere; Sırbistan Türkleri Derneği Başkanı Alija Sahovic, Serdivan Bosna Sancak Derneği Başkanı Rafet Yatçı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Sorgut da eşlik etti. Eğitim gördükleri bölümler hakkında öğrencilerden bilgi alan Başkan Yusuf Alemdar, iki ay boyunca Serdivan’da Türkçe dil eğitimi alacak öğrencilerin ortak kültürün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında son derece önemli bir misyon üstlendiğini belirtti.


Türkçenin, dünyanın sayılı dillerinden biri olduğunu hatırlatan Alemdar, “Türkçe’miz temsil ettiği değerler bakımından barışın, sevginin ve dostluğun dili olduğu gibi; geniş bir coğrafyaya yayılmış durumdaki ortak mazisiyle de diğer toplumlarla aramızdaki en güçlü bağları oluşturuyor. Yeni Pazar’dan (Novi Pazar) Serdivan’ımıza misafir olan gençlerimizle bu güçlü bağa bir ilmek de biz atarak, dostluğumuzu pekiştirmek istiyoruz” dedi.


Balkanlarla sarsılmaz bir bağ ve ortak bir geçmişe sahip olduklarına da değinen Başkan Alemdar, bu noktada kültürel mirasa sahip çıkarak onu geleceğe en güzel şekilde taşımanın sorumluluğuyla hareket ettiklerini vurgulayarak, “Türkiye Balkanlar, Balkanlar da Türkiye’dir. Biz etle tırnak gibiyiz. Birbirimizden asla ayrılamayız, kopamayız. Atalarımızın bize miras bıraktığı bu güzel geleneklere ve hasletlerimize siz gençlerimizle birlikte sahip çıkarak, geleceğe taşımak en önemli görevlerimizdendir” diye konuştu.


Öğrencilere eşlik eden Sırbistan Türkleri Derneği Başkanı Alija Sahovic ise misafirperverliğinden dolayı Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a teşekkür ederek, “Dernek olarak en büyük amaçlarımızdan bir tanesi Osmanlı’dan sonra unutturulmak istenen Türkçeyi Balkanlara geri getirmek. İnsanlarımız tekrar Türkçe konuşsun istiyoruz. Bu sebeple gençlerimizle birlikte buraya gelerek, Türkçeyi onlarla birlikte Balkanlara geri götürmek istiyoruz. Bu konuda bizden desteklerini esirgemeyen Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:06
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ER-VAK’tan Karayazı’ya çıkarma
    1. ER-VAK’tan Karayazı’ya çıkarma
    2. Edremit Kent Konseyi’nden, Kaymakam..
    3. Bu yöntem şeytanın aklına gelmez
    4. İstanbul'da hava destekli operasyon!
    5. AP’nin yeni başkanı Sassoli oldu
    6. Çan Belediye Başkanı Öz’den..
    7. Adıyaman Belediyesi engelleri ortadan..
    8. Adliyeye uyuşturucu sokmak isteyen..
    9. İsrail'de erken seçimlerin iptaline..
    10. Lavrov’dan çarpıcı açıklamalar!..
    11. G-20'Yİ hazmedemiyorlar! FETÖ’nün bir..
    12. Turizmciler ulaşımı konuştu
    13. Büyükşehir, sokak hayvanlarını..
    14. TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması..
    15. Mudanya’nın kırkyamaları görücüye çıktı
    16. Dortmund'dan Beşiktaş'a Kagawa müjdesi!
    17. Narkotik polisleri vatandaşlara..
    18. Yunusemre yaz aylarında sokak..
    19. VEDAŞ’tan doğal hayata katkı çalışması
    20. İBB’de 3 yeni atama!
    21. Bitlis’teki parklarda temizlik..
    22. Atık pil kampanyasında Dursunbey farkı
    23. Bakan Kasapoğlu, halı saha sözünü tuttu
    24. Beyninin bir kısmı dışarıda olan..
    25. Denizde boğulan polis memuru toprağa..
    26. Gaziantep’e özel uçtan uca dijital iş..
    27. Barcelona, Cory Higgins’i transfer etti
    28. Bitlis Belediye personeline ’Stratejik..
    29. Kiçir Göleti, amatör balıkçıların yeni..
    30. LGS’deki başarı sevindirdi
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz