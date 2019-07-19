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Türkçe öğrenen 740 öğrenci sertifikalarını aldı

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) yeni dönem C1 seviyesinde Türkçe öğrenen 740 öğrencisini coşkuyla uğurladı.

19 Temmuz 2019 Cuma 09:04
Türkçe öğrenen 740 öğrenci sertifikalarını aldı

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) yeni dönem C1 seviyesinde Türkçe öğrenen 740 öğrencisini coşkuyla uğurladı.


İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesindeki Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) yeni dönem mezunlarını verdi.Türkçeyi ve Türk kültürünü öğrenmek isteyen herkes için 2011 yılında açılan TÖMER bu dönem de C1 seviyesini tamamlayan öğrencilerini uğurladı. 10 yabancı öğrencinin İstiklal Marşı’nın 10 kıt’asını ezbere söylemesi ile başlayan ve 740 öğrencinin diplomalarını aldığı mezuniyet töreninde öğrenciler aynı zamanda öğrendiklerini, şarkı söyleyerek ve düzenledikleri tiyatro ile gösterdiler. Düzenlenen mezuniyet törenine öğrenciler ve ailelerin yanı sıra İstanbul Katar Başkonsolosu Khalid Hamad A.A Al-Sulaıtı, Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Aslan, TÖMER Müdürü Dr. Emrah Boylu ve akademisyenler katıldı.


Kurulma amaçlarını “Türkçeyi ve Türk kültürünü öğretmek” olduğunu ifade eden Dr. Emrah Boylu sadece İstanbul’da değil birçok ilde de öğretim faaliyetlerini yürüttüklerini söyledi. Emrah Boylu aynı zamanda verdikleri eğitim ile ilgili olarak;


“Türkiye’ye ve Türkçe ’ye olan algılarda değişiklik oluyor”


“TÖMER’lerin ilk kuruluş amacı üniversite bünyesinde ki öğrencilere Türkçe öğretimi olsa da sadece Türkçeyi günlük yaşamda kullanmak isteyen ya da izlediği Türk dizilerini anlamak isteyen öğrencilerimize yönelik de kurslarımız oluyor. 2011 yılından beri 3 binin üzerinde öğrencimiz mezun olmuştur. Ayrıca dediğim gibi Güneydoğu illerinde yurt dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’nın önemli bir projesi bulunmaktadır. Özellikle Suriyeli sığınmacılara ileri düzey Türkçe eğitimleri verilmektedir. Öğrencinin dil seviyesi belirlediğimiz hedeflere kadar çıkmaktadır. Fakat bunun yanı sıra en önemlisi öğrencinin Türkiye ve Türkçeye yönelik algısında ciddi anlamda değişiklik oluyor. Artık öğrencilerimiz Türkiye’de hem sosyal açıdan rahat yaşamaya başlıyorlar hem de bundan sonraki gelecekteki hedeflerini Türkçe merkezli yürütmeye çalışıyorlar. O yüzden yapacakları bütün işleri Türkçe bilgilerine güvenerek yapmayı planlamaktadırlar. Mezunlarımızdan iş kuran da var yanında işçi çalıştıran da var. Bunların hepsi öğrendikleri Türkçe sayesinde oluyor” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 09:04
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