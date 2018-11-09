Öztürk Yılmaz, saat 11'de basın toplantısı düzenleyecek

CHP'li milletvekili Öztürk Yılmaz 'Andımız' tartışılırken olaya farklı bir boyut kazandırıp ezanın Arapça okutulmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti. Yılmaz, "Ezan Türkçe okusun ben anlıyım. Kur'an okunsun. Benim dilim her tarafta konuşulsun" ifadelerini kullanmıştı.

Disipline sevk edildi

Olayın ardından CHP Disiplin Kurulu'na sevk edilen Öztürk Yılmaz, konuyla ilgili kendisini savunmak için basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Saat 11'de açıklama

Yılmaz, toplantıyı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirecek. Saat 11'de açıklama yapacağını duyuran Öztürk'ün konuyla ilgili iddiasını sürdürüp sürdürmeyeceği merak ediliyor.