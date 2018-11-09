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Öztürk Yılmaz, saat 11'de basın toplantısı düzenleyecek

Türkçe ezan tartışmasıyla tepkilere neden olan CHP'li Milletvekili Öztürk Yılmaz, bugün saat 11'de basın toplantısı düzenleyecek.

09 Kasım 2018 Cuma 10:25
Öztürk Yılmaz, saat 11'de basın toplantısı düzenleyecek

CHP'li milletvekili Öztürk Yılmaz 'Andımız' tartışılırken olaya farklı bir boyut kazandırıp ezanın Arapça okutulmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti. Yılmaz, "Ezan Türkçe okusun ben anlıyım. Kur'an okunsun. Benim dilim her tarafta konuşulsun" ifadelerini kullanmıştı.

Disipline sevk edildi

Olayın ardından CHP Disiplin Kurulu'na sevk edilen Öztürk Yılmaz, konuyla ilgili kendisini savunmak için basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Saat 11'de açıklama

Yılmaz, toplantıyı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirecek. Saat 11'de açıklama yapacağını duyuran Öztürk'ün konuyla ilgili iddiasını sürdürüp sürdürmeyeceği merak ediliyor.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 10:25
  1. türkçe ezan
  2. öztürk yılmaz
  3. chp
  4. basın toplantısı

YORUM YAZ

  • MusulMusul25 dk önce
    2014te işidin elinde esir kalan büyükelçi şimdinin m. Vekili. Herkes namaz kılarken bu herif incil okuyormuş normal
  • 1453145332 dk önce
    Dile getirdiği o ifadelerin partiye zarar vereceğini bu zat'ı yöneten ve yönlendirenler çok iyi biliyordu,parti yöneticileri de seçimler öncesi bu açıklamaların sıkıntı yaratacağını ve erken yapılmış br hamle olduğu kanââtine vardılar ve çıkıp kıvırmasını istediler bu da çıkıp kıvıracak yani,yoksabir çoğunun beklentisi ve temennisi bu yönde zaten.Tarihde kayıtlı olan gerçeklerle sabittir bu durum.
  • Akbulut ilAkbulut il47 dk önce
    Bugün cuma önce bir cuma namazına gitsin ondan sonra basın toplantısı yapsın ezanı Türkçe yapıyorsa süreleri nasıl. yapacak onu anlatsın bu CHP kafası çok iyi yapar bunlar da kafayla bu uzaya bile gider bunlar CHP boşuna harcanıyor
  • MEMLEKETİMMEMLEKETİM50 dk önce
    bu adam şia mı acaba.k.kılıçdaroğlunun tayfası.namaz kılmazlar ezanla uğraşırlar.esad gibi azınlık olarak memleketi ele geçirmeye çalışıyorlar.sonra ırak suriye gibi ehli sünneti sindirmekve karışıklık çıkarmak müslümanlara eziyet etmek ilk işleri.birde kendilerini ATATÜRK ÇÜ maskesiyle saklayıp insanları kandırmaya çalışıyorlar
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