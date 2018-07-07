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Türkçe dersi o ülkede okul müfredatına girdi!

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Yunus Emre Enstitüsü ile Tayland'ın Pattani kentinde eğitim veren Integrated Islamic School arasında Türkçenin okul müfredatına alınması için anlaşma sağlandığı bildirildi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 10:03
Türkçe dersi o ülkede okul müfredatına girdi!

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Tayland'ın Pattani kentinde eğitim veren "Integrated Islamic School" arasında Türkçenin okul müfredatına alınması için protokol imzalandı.

Protokole göre, okulda öğrenim gören öğrenciler Türkçe dersi alacak. Şimdiden derse yoğun ilginin olduğu okulda 442 öğrenci Türkçe öğrenecek.

TÜRKÇE ZORUNLU DERS OLDU

Kuala Lumpur YEE Müdürü Dr. Ömer Altun, Tayland'da ilk defa Türkçenin bir okulda ders olarak okutulmasına vesile olmaktan mutlu olduklarını belirterek,"Pattani kentinde eğitim veren Integrated Islamic School'da Türkçe dersi zorunlu ders olarak okutulacak. Ülkede ilk defa Türkçe resmi ders olarak öğretilecek." dedi.

Türkçe, YEE'nin nisan ayında imzaladığı protokolle Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Darulnaim Teknoloji Koleji'nde de müfredata girmişti.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 10:03
  1. türkçe
  2. malezya
  3. yunus emre enstitüsü
  4. kuala lumpur

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