TÜRKAV’ın 30. Kuruluş yıldönümü Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı’nın (TÜRKAV) kuruluşunun 30. Yıl dönümü nedeniyle Adıyaman Şube Başkanı Yusuf Babar açıklama yaptı.

Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı’nın (TÜRKAV) kuruluşunun 30. Yıl dönümü nedeniyle Adıyaman Şube Başkanı Yusuf Babar basın açıklaması yaptı. Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı Adıyaman Şube Başkanı Yusuf Babar, TÜRKAV’ın hamurunda vatan sevgisi, bayrak sevgisi, Allah sevgisi olan, Türkçe düşünüp Türkçe konuşan lider, teşkilat, doktorin felsefesiyle harekat eden bir kuruluş olduğunu söyledi. TÜRKAV’ın 6 Mart 1989 yılında Rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş’in emriyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin maddi manevi büyük katkılarıyla kurulduğunu söyleyen Yusuf Babar, “TÜRKAV, kamudaki ülkücü çalışanların otağıdır. Kuruluşundan bu yana ilkelerinden vazgeçmeden yolunda dimdik yürümüştür . TÜRKAV Kamu-Sen’in temel taşıdır ve Ondandır ki üye olmanın şartı Kamu-Sen’li olmaktan geçmektedir. Liderimiz Devlet Bahçeli’nin emirleriyle TÜRKAV bayrağını devir alan Genel Başkanımız Ebubekir Korkmaz’ın devletin asil evlatları olarak nitelendirdiği TÜRKAV Ailesi gün geçtikçe büyüyerek yoluna devam etmektedir” diye açıklamada bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.