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Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde seramik buluşması

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde 39 sanatçının eserlerinin yer aldığı "Antalya Renkler" seramik sergisinin açılışında, “Kentler ancak böyle derinleşiyor, böyle sergilerle renkleniyor.

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:38
Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde seramik buluşması

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde 39 sanatçının eserlerinin yer aldığı "Antalya Renkler" seramik sergisinin açılışında, “Kentler ancak böyle derinleşiyor, böyle sergilerle renkleniyor. Sanat yoksa kentler, gerçek anlamda bir çöl değil ama dev bir alışveriş merkezinden ibaret kalıyor” dedi.


Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi, seramik sanatının Antalya’daki en büyük buluşmasına ev sahipliği yaptı. Farklı coğrafyalardan, farklı kültürlerden ama özünde hepsi seramiğe gönül vermiş, hayatını seramikle yoğurmuş 39 sanatçı, "Antalya Renkler" seramik sergisiyle sanatseverlerle buluştu. Şebnem Bahar’ın sanat koordinatörlüğünde Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde açılan sergi iş, sanat ve siyaset dünyasından birçok ismi bir araya getirdi.


Başkan Uysal, serginin açılışında yaptığı konuşmada, kentlerin ancak böyle sergilerle derinleştiğini, renklendiğini söyledi. Sanat yoksa kentlerin gerçek anlamda bir çöl değil ama dev bir alışveriş merkezinden ibaret olacağını belirten Uysal, “Başka bir şekilde ifade etmek istersek, sanat yoksa kentler dev bir boğuşma arenası olur. Türkan Şoray Kültür Merkezi’miz açıldığı günden itibaren birçok özel sergiye ev sahipliği yaptı. Tamamen seramik sergisi olan bu buluşmanın bizim için ayrı bir değeri var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.


Uysal, konuşmasının ardından 39 sanatçının eserlerini yer aldığı sergiye konuklarla birlikte gezdi. Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde açılan Antalya Renkler seramik sergisi 28 Haziran’a kadar ziyaretçilerin açık.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:38
  1. sergi
  2. sanat
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