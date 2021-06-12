Tarihi diziler sebebiyle pek çok kişi ve kişiler gündem konusu haline gelmeye başladı. ATV ekranlarından yayınlanan Bozkır Aslanı Cellaleddin dizisinin yayınlanan son bölümünde, Necmettin Kübra hazretleri, Türkan hatun ile ailesini barıştırmak için Harzemşahların yanına geldi. Türkan hatun ve Necmettin Kübra hazretlerinin arasında geçen diyaloglar sebebiyle seyirciler Türkan hatunun Necmettin Kübra hazretlerinin kızı olup olmadığı merak etmeye ediyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Türkan hatun Necmettin Kübra hazretlerinin kızı mı?

Terken Hatun olarak bilinen Türkan Hatun; Harezmşah Alâeddin Tekiş'in eşi, Alâeddin Muhammed'in annesi ve Celâleddin Harezmşah'ın babaannesidir. Türkan Hatun, Kıpçak Türklerinden Kıpçak Han'ın kızıdır.