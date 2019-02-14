TürkAkım projesinin Bulgaristan bölümü

SOFYA (AA) - Bulgartransgaz, TürkAkım projesinin Bulgaristan’dan geçecek 484 kilometrelik bölümü ile ilgili ihale çalışmalarının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Bulgaristan devlet doğal gaz dağıtım operatörü Bulgartransgaz'ın basın açıklamasında Bulgaristan Rekabeti Koruma Komisyonuna (KSK) yaklaşık 1,5 milyar avro değerinde projenin Bulgar kısmının tasarım, projelendirme, malzeme ikmal ve inşaatı kapsayan ihale çalışmalarına ilişkin bir itiraz dilekçesinin geldiği bildirildi. “Atomenergoremont” adlı bir şirketten gelen dilekçede şirketin, Türkiye-Bulgaristan ve Bulgaristan-Sırbistan arasındaki ara bağlantının yapımı ile ilgili ek açıklamalar talep ettiği bildirildi.

Bulgaristan’da kömürle çalışan bazı termik santrallerin sahibi iş adamı Hristo Kovaçki’e ait olduğu öğrenilen ve TürkAkım projesi ile ilgisi olmayan “Atomenergoremont” şirketinin girişimlerinin boru hattı yapım çalışmalarını geciktireceği tahmin ediliyor. Bu çalışmaların 1 Ocak 2020 tarihinde tamamlanması öngörülüyordu.