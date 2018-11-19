TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni

İSTANBUL (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Sayın Erdoğan'a derin, içten şükranlarımı sunmak istiyorum, gösterdiği siyasi irade, cesareti için teşekkür etmek istiyorum. Artan rekabet koşullarında böyle siyasi irade, cesaret olmadan böyle bir proje gerçekleştirmek mümkün olmaz." dedi.

TürkAkım doğal gaz boru hattı projesinde Türkiye'ye gaz sağlayacak ilk hattın deniz kısmının tamamlanması dolayısıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katıldı.

Putin, törendeki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye ile Rusya arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacminden bahsettiğine değinerek, "Bu sene Çin ile 100 milyar dolar ticarete ulaşacağız, Türkiye ile neden olmasın bu rakam? Türkiye ile de 100 milyar dolarlık ticaret hacmine imza atmamız mümkün olacaktır." diye konuştu.

TürkAkım ile ilgili anlaşmanın İstanbul'da 10 Ekim 2016'da imzalandığını hatırlatan Putin, "Projeye adı veren Sayın Erdoğan'dır, TürkAkım ismini vermiştir. Sadece 2 sene sonra, bu hızlı süre zarfında projenin en zor kısmı tamamlandı. Hakikaten çok büyük çalışma yapıldı. Yeni ve yüksek teknoloji ile yapılan bir süreçtir." dedi.

Putin, proje kapsamında bin 800 kilometre boru hattı döşendiğini ve doğal gazın Türkiye üzerinden transit olarak Doğu ve Güney Avrupa'ya taşınacağını, bunun da Türkiye'yi önemli bir doğal gaz merkezi haline getireceğini, ülkenin konumuna olumlu bir etki yapacağını anlattı.

Projenin kara bölümünün de deniz bölümünde olduğu gibi hızla ilerleyeceğini dile getiren Putin, "İnanıyoruz ki bu projenin tamamı, 2019 yılına kadar tamamlanacaktır. En çevre dostu, en ileri teknolojiyi kullanıyoruz. En zor standartlara uygun şartlarda çalışmamızı yapıyoruz." diye konuştu.

- "İki ülke arasında güven olmadan böyle bir proje gerçekleştirmek mümkün değil"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Türkiye'nin enerji alanındaki işbirliğinin uzun yıllardır başarılı şekilde devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Sayın Erdoğan ile 13 sene önce Mavi Akım projesini başlattık. Proje 13 sene boyunca, en zor mevsim şartlarında bile güvenli bir şekilde faaliyet gösteriyor. Bu, Rusya'nın doğal gaz sevkiyatı bakımından güvenilik ve sağlam bir tedarikçi haline geldiğini gösteriyor. Projeyle Türkiye'nin ekonomisine güç katan doğal gaz sevkıyatı yapıyoruz. Yeni boru hattı da Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi ve Türkiye'nin genelinde ekonominin gelişmesi bakımından çok önemli ve aynı zamanda enerji güvenliğini sağlayacak bir proje olacak."

Projede emeğe geçenlere teşekkür eden Putin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın Erdoğan'a derin, içten şükranlarımı sunmak istiyorum, gösterdiği siyasi irade, cesareti için teşekkür etmek istiyorum. Artan rekabet koşullarında böyle siyasi irade, cesaret olmadan böyle bir proje gerçekleştirmek mümkün olmaz. İki ülke arasında güven olmadan böyle bir proje gerçekleştirmek mümkün değil. Eminim TürkAkım ve diğer önemli stratejik projemiz olan Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali de Rusya ile Türkiye arasındaki çok yönlü işbirliğimizin gelişmesinin ve halklar arasındaki dostluğun da simgesi olacaktır."